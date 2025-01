La leche, tópico crítico en reunión entre campesinos

La producción de leche, muy por debajo de las ventas contratadas con la industria, así como decrecimientos en los aportes de carne vacuna y de tabaco, constituyen tres de las ramas agropecuarias que reiteran incumplimientos en las contribuciones del sector campesino y cooperativo de Santa Clara a la economía y la alimentación de la población residentes en ese territorio.

De los 12 indicadores con incidencia productiva en el municipio, recoge el informe de la Asamblea Municipal XIII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), ninguno repercute más que los bajos volúmenes de entregas de leche, muy por debajo de los 16 000 litros diarios que reclama el territorio para satisfacer las distribuciones dirigidas a niños.

La cifra, según cálculos ratificados por el potencial de hembras en existencia y ordeño diario, demuestra que una parte superior a las entregas del líquido —llámese yogurt y queso en lo esencial—, toma otros destinos: en tanto niños, ancianos y enfermos carecen del alimento subsidiado por el Estado.

René Bacallao Figueroa, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno en Villa Clara, dijo que desde 2019 las entregas de leche tienen incumplimientos en el municipio pero antes no eran notorias las violaciones contractuales porque el país disponía del alimento en polvo.

Ante las limitaciones de combustibles y maquinarias la tracción animal resulta indispensable en la asistencia a pequeñas áreas agrícolas tal como anima el Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Obvio, apuntó: «el ejercicio conjunto de control a la posesión, el uso y la legalidad de la tierra, así como la investigación de la masa ganadera según lo establecido en la legislación vigente, y el incumplimiento de la contratación, productor por productor, de la leche muestran fisuras» que requieren atajarlas con prontitud en cada sitio en particular.

Las ventas del lácteo quedaron al cierre de diciembre al 74%, y el aporte quedó en 1 264 190 litros. El volumen decreció un 77,4% respecto a 2019, indica el informe.

Las incidencias negativas se ubican en las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) Batalla de Santa Clara, Antonio Maceo y Camilo Cienfuegos, así como en las de Créditos y Servicios (CCS) Primero de Enero, Roberto Rega, Eduardo Reyes Canto, Obdulio Morales, 17 de Mayo, Orlando Hernández y Ciro Redondo. También las ventas de carne vacuna y porcina tienen insatisfacciones, y las correspondientes a ganado menor rebasan el compromiso pero tienen decrecimientos en relación con períodos precedentes.

El debate no se hizo esperar. Ángel Sixto Chaviano dijo que mientras la industria láctea no asuma el acarreo, tal como se precisa, no hay leche en los termos refrigerados y es ahí donde se requiere del diálogo diario con aquellos campesinos que, con contratos, no aportan el alimento destinado a la industria. También expuso que el Minal (Industria Láctea) acumula impagos por el sobrecumplimiento de la producción y eso afecta la solvencia monetaria de los productores y sus familiares, acotó.

El campesino Alfonso Cueto Ruiz, asociado a la CCS 21 de Septiembre, en la zona de Salamina, declaró que, en su finca Los Cueto —familia de generaciones de ganaderos—, desde 2015 el contrato lechero se satisface como es debido. «Allí la leche no falta en la bodega de la comunidad y la atención a la masa animal, ganado mayor y menor, resulta esencial para lograr los contratos establecidos».

Las dificultades asociadas a la bancarización y el delito en el campo, principalmente contra la masa animal, también fueron objetos de análisis, y se informó que en la actualidad existen 22 destacamentos de vigilancia campesina y 123 patrullas para proteger los recursos individuales y colectivos en los asentamientos rurales.

La familia campesina, y en especial la mujer, apegada a las tradiciones hogareñas exhibieron desde confecciones textiles hasta platos típicos que sustentan la alimentación de productores apegados al campo. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Juan Guerra Gómez, funcionario de la ANAP nacional, elogió el desenvolvimiento de la asamblea campesina y llamó a reactivar el Movimiento Agroecológico Campesino a Campesino en una provincia que resultó pionera en esa actividad, pero que en los últimos años, a pesar de las limitaciones de insumos biológicos, no alcanza la fortaleza de otros tiempos.

En Villa Clara ya se efectuaron ocho asambleas municipales, proceso que concluirá en los restantes cinco territorios a principios de febrero para culminar a finales de ese mes el encuentro provincial previo al cónclave nacional y el festejo del aniversario 64 de la organización campesina.