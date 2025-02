Feria Nacional de Empleo en toda Villa Clara

Con el objetivo de fomentar el acceso a empleos de calidad y reducir la informalidad en el trabajo, tuvieron lugar las ferias de empleo correspondientes al mes de febrero en todos los municipios de la provincia de Villa Clara, el tercer viernes del mes, como es habitual.

En esta ocasión, estuvieron presentes 157 empleadores —132 del sector estatal y 25 del sector no estatal— y resultaron beneficiadas 353 personas, de ellas, 239 fueron captadas para plazas laborales y 114 matricularon en cursos de habilitación para el empleo, según declaró a Vanguardia Eliobel Gálves Rodríguez, especialista superior territorial de política de la Dirección Provincial de Trabajo de Villa Clara (DPTVC).