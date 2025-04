Conectar ideas, construir el mañana

Una amplia representación de pioneros villaclareños efectuó, en el teatro de la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech, la Sesión Plenaria de la Asamblea Provincial 64 Aniversario de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM).

Con el propósito de intercambiar ideas, proyecciones, planteamientos y experiencias, los representantes de diversos centros escolares del territorio organizaron un debate que estuvo presidido por las máximas autoridades de la provincia, y otros representantes de organizaciones políticas, organismos, directivos de Educación Provincial, guías base e invitados.

El encuentro se desarrolló con la presencia de Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central del PCC y primer secretario en la provincia; Milaxy Yanet Sánchez Armas, diputada a la Asamblea Nacional y gobernadora villaclareña; Chabely Arencibia Martel, presidenta de la OPJM, entre otros dirigentes. (Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

Varios temas conformaron los puntos estratégicos de la asamblea, entre ellos, la enseñanza de la historia nacional y local, el cuidado del medio ambiente, la soberanía alimentaria y los encuentros interactivos.

Estudiantes de distintos municipios hicieron uso de la palabra para referirse a problemáticas como el acoso escolar, las conductas ante la droga y otras adicciones, la sexualidad responsable, el porte adecuado del uniforme, el protagonismo pioneril, la participación en concursos de la OPJM, el estado constructivo de las escuelas, la importancia de los palacios pioneriles, el deporte, las tareas de impacto y el uso moderado de las tecnologías.

(Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

Presente en el encuentro, Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, dialogó con los niños y adolescentes que representaron a sus localidades en la cita. La titular se refirió a la necesidad de contar con un proyecto de grupo como espacio para la realización de propuestas, donde participen actores relacionados con cultura, arte, deporte, gobernanza, consejo popular. Agregó que se deben tener respuestas pedagógicas para el aprendizaje según el ritmo de cada estudiante.

«Les pido que no dejen de participar. Y participar es ser muy valientes al levantar la mano y expresar algo; pero es, sobre todo, lo que hacemos a diario para cumplir sueños, abordar problemas y construir juntos un mundo donde todos nos veamos como iguales, como seres humanos, y todas las diferencias formen parte de pequeños espacios y momentos que se van… Y que sigan construyendo por esa Cuba, esos héroes y esos sueños que nos han traído hasta aquí», incitó la funcionaria.

Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación. (Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

Por otra parte, Meyvis Estévez Echevarría, miembro del Comité Central del PCC y primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, intercambió con los pioneros, y, asimismo, felicitó y agradeció a las autoridades locales y la dirección de la Escuela Pedagógica, que acogió los días de asamblea.

Meyvis Estévez Echevarría, miembro del Comité Central del PCC y primera secretaria del Comité Nacional de la UJC. (Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

Estévez Echevarría también transmitió al auditorio el significado del lema «Seremos como el Che», para los pioneros cubanos de estos tiempos, lo que tradujo en actuar como buenos estudiantes, cuidar la naturaleza, aplicar la solidaridad, el desinterés, el patriotismo y, entre otras cualidades, demostrar cariño hacia nuestra nación.

Casi al cierre, Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Villa Clara, dedicó unos minutos a reconocer el ímpetu y preparación de los jóvenes protagonistas:

«Qué bueno que defiendan la paz, el amor, el derecho a vivir en un mundo mejor y que lo empiecen a construir con sus conocimientos, sus valores, y lo que sean capaces de hacer todos los días en la familia, el aula, con los amigos, los vecinos […] Que continúen regalándonos esa sonrisa, esa enorme posibilidad de seguir fundando la esperanza y seguir trabajando duro para que en Cuba siempre esté la risa de un niño y el derecho de conquistar el futuro, porque es de ustedes, de nadie más».

Como parte de los momentos culminantes estuvo la orientación de las tareas para la próxima etapa, dadas a conocer por Lázaro Camilo Mestre Aguilar, miembro del Buró del Comité Provincial de la UJC y presidente de la OPJM en la provincia. Las acciones incluyen atender de manera priorizada el funcionamiento de la organización, potenciar el estudio como principal deber, cultivar la admiración hacia héroes y mártires, fomentar acciones dirigidas a la formación vocacional y orientación profesional, potenciar el uso de las TIC con fines educativos, atender a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, además de revitalizar el movimiento de pioneros exploradores desde la base con el objetivo de fortalecer la formación patriótica y la recreación sana.

Asimismo, se presentó y aprobó la candidatura de los delegados que representarán a esta central geografía en la magna cita del proceso asambleario 64 Aniversario bajo el eslogan JuntosXCuba.

Hermes Aguilera Pérez, primer secretario del Comité provincial de la UJC . (Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

Las conclusiones de la reunión corrieron a cargo de Hermes Aguilera Pérez, primer secretario del Comité provincial de la UJC en el territorio, quien aludió al venidero debate y aprobación del anteproyecto del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, cuyas ideas recogen varias temáticas y derechos comentados en el encuentro.

Aguilera Pérez insistió en alzar las voces en solidaridad con los miles de niños que sufren hoy las injusticias y terrores de la guerra, especialmente, los infantes palestinos.

La Asamblea Pioneril no solo trajo satisfacción a los adultos organizadores, sino también a esa gran ola de colores, uniformes y rostros felices que provocaron risas e, incluso, lágrimas a los visitantes.

Enmanuel Castro Martín, caibarienense de octavo grado, declaró a Vanguardia:

«Para mí este encuentro fue muy gratificante, pues pude compartir con muchos estudiantes de otros municipios, y hablar acerca de sus experiencias y la convivencia en el lugar donde radican. También representó una gran responsabilidad para mí debido a que representé a mi municipio y los intereses de todos los pioneros que se encuentran en él».

Enmanuel Castro Martín y Carolina Juliana Caraballe ofrecieron sus impresiones sobre la asamblea. (Foto:s Lety Mary Alvarez Aguila)

Carolina Juliana Caraballe Noa, de la escuela Abel Santamaría Cuadrado, en Santa Clara, añadió:

«Esta asamblea ha traído para mí la oportunidad de intercambiar con otras escuelas, fundamentar ideas, crear compañerismo, hacer amigos. Logramos una unión muy grande a la hora de comer, en la plenaria… Cuando alguien terminaba de hablar le preguntábamos: ¿Te fue bien? Es decir, nos apoyamos unos a los otros, porque eso es fundamental. Sin apoyo no somos nada ni nadie. Ha sido una experiencia inolvidable porque estamos haciendo historia, marcando un tiempo, algo único, compartiendo con personas que ya no volverás a ver, o quizás sí, pero no todos reunidos de esa manera. Es un recuerdo hermoso que llevaré en mi corazón para siempre».