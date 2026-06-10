Cátedra del Adulto Mayor en Villa Clara: un acto de fe, amor y esperanza

Veinticinco nuevos graduados de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor de la alma mater villaclareña, pertenecientes al curso de continuantes 2025-2026, recibieron sus títulos en una sencilla pero emotiva ceremonia, celebrada en la sede de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Santa Clara.

«En el año de nuestro 25 aniversario, verlos perseverantes, activos y tan llenos de vida, nos colma de orgullo. La promoción de este curso tiene una belleza extraordinaria. Entre sus filas están fundadores y miembros que han acompañado este proyecto durante muchos años. Ustedes constituyen la esencia viva de la Universidad del Adulto Mayor», dijo la presidenta de la Cátedra, Dra. C. Soylen Fernández Fleites.

(Foto: Oscar Salabarría Martínez)

«La cátedra se creó en el 2001, con el objetivo de contribuir al desarrollo y bienestar de los adultos mayores desde los principios de la educación continua, con el propósito de entender la tercera edad como una etapa más de la vida, donde hay momentos de aprendizaje, de desarrollo y, por supuesto, nuevas experiencias que le otorgan un sentido a la vida.

«Básicamente, hemos tratado de mantener las dos modalidades de estudio con que cuenta este programa tan sensible: el curso básico y el curso continuante», subrayó Fernández Fleites.

«En primera instancia, se ofrecen una serie de temas organizados en forma de programa, y ya desde el curso continuante, que incluye a los abuelos graduados del curso básico, se atienden las necesidades individualizadas o más puntuales que puedan tener, como las psicoeducativas.

«Es un trabajo que agradezco, porque deviene espacio de aprendizaje, no solo para los alumnos, sino para nosotros que los acompañamos en un desafío cargado de voluntades y deseos de continuar siendo útiles a la sociedad. Por esas razones, les entregamos mucha profesionalidad, pero también, mucho corazón», finalizó la profesora.

Miriam Reina Casanova Arteaga y Juana María García Rodríguez encontraron un aliento de fe y de esperanzas al regresar a las aulas. Aseguran que han aprendido a ocupar mejor su tiempo, ahora saben cómo debe mirarse hacia la adultez, cómo cuidar el patrimonio personal. «Conocemos de cine, de cultura, de cómo contrastar la información que ofrecen las redes sociales, a usar mejor los móviles; tenemos una edad avanzada, pero no estamos detenidos, debemos que seguir».

(Foto: Oscar Salabarría Martínez)

Por su parte Miriam Enrique Pérez, coordinadora de una de las sedes de la Cátedra del Adulto Mayor en Santa Clara, aseguró a nuestra emisora que están muy felices por tantas oportunidades y tanto amor: «Aquí todo el mundo comparte las vivencias y se convierte en un diálogo de profesor-alumno-alumno-profesor. Yo fui alumna de Marta Anido cuando niña, y ahora vuelvo a recibir sus clases, es un privilegio inexplicable», sentenció.

«La gente me dice, "Miriam, ¿qué es lo que tú aprendes?". Y yo digo: "aprendo a ser vieja"», aseguró entre risas.

A sus 95 años, Marta Anido Gómez Lubián es, además de Personalidad Distinga e Hija Ilustre de Santa Clara, profesora fundadora de la Cátedra del Adulto Mayor en la capital provincial.

«Hace 25 años, desde que se abrió la Cátedra, estoy frente a sus aulas. Junto a otros compañeros muy valiosos, creamos el grupo de cultura. Significa una experiencia bonita, porque, además, se comparte con compañeras y compañeros que ya han terminado su vida laboral, lo cual no quiere decir que no sigan aportando sus conocimientos. Se ofrece oportunidad a amas de casa que quieren incorporarse a aprender, porque nunca es tarde para aprender en la vida. Mi abuela decía que la mejor universidad era la vida, porque todos los días se descubre algo nuevo», finalizó quien es considerada una de las personalidades imprescindibles de la cultura pilonga.

A la nueva graduación de la Cátedra de la Universidad del Adulto Mayor en Santa Clara, asistió el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, Dr. C. Yulier Campos Pérez, así como directivos y funcionarios de la dirección de Comunicación Institucional de la casa de altos estudios y del vicerrectorado de Extensión Universitaria.