Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara rumbo a los 60 años de docencia médica

La Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara (UCMVC) comenzó el miércoles 8 de julio la conmemoración por el aniversario 60 del inicio de la docencia médica superior en la región central, fecha que se celebrará el próximo 21 de noviembre.

La ceremonia, desarrollada en el Aula Magna de la institución, comenzó con el Himno Nacional y un audiovisual dedicado a Fidel Castro y la presentación de una joven pianista.

El acto, dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, estuvo encabezado por el M. Sc. Fidel Díaz Sosa, secretario del Comité del Partido en la universidad, y el rector, Dr. C. Calixto Orozco Muñoz, quien en sus palabras .recordó los orígenes humildes de la institución:

«Allá por el año 1966, un grupo de profesores y la voluntad del Comandante en Jefe abrieron los estudios de Medicina en la antigua provincia de Las Villas. Hoy reconocemos no solo a aquellos fundadores, sino a todos los que han hecho fuerte el desarrollo de nuestra institución en estas seis décadas».

Mediante la Resolución 16/2026, el Consejo de Dirección instituyó el Sello 60 Aniversario, que se entregará de forma escalonada hasta noviembre. En esta primera ocasión, un grupo 17 de profesores y trabajadores fundacionales recibieron la distinción de manos del rector y de la decana de la Facultad de Medicina, Dra. Marilyn Hernández Gómez.

Para la Dr. C. Nelida Saraza Muñoz, la distinción tiene un significado que trasciende lo profesional:

«Esta universidad ha sido mi casa, no solo mi centro de trabajo. Mi esposo y yo fuimos de los primeros becarios; inauguramos el primer edificio de estudiantes. Aquí me gradué, aquí nos hicimos doctores en ciencia. Lo más lindo es ver a mis alumnos triunfar en Ecuador, en España, en Estados Unidos, y saber que algo de lo que les enseñé les sirvió».

Como parte de las orientaciones del Primer Taller Nacional sobre Trabajo Político Ideológico, se creó el Premio del Rector a la Excelencia, entregado inicialmente al M. Sc. Fidel Díaz Sosa, la Lic. Mailén Chau Barceló y la M. Sc. Damayanti Machado Jiménez por sus aportes sostenidos en la formación integral de los educandos.

El rector informó que el programa conmemorativo continuará durante los próximos meses: el 23 de julio se graduarán alrededor de mil nuevos profesionales en la Plaza Ernesto Che Guevara; en septiembre se celebrará el 50 aniversario del Departamento de Marxismo e Historia; en octubre se reconocerá al doctor Bernardo Canto Vidal, fundador de la Facultad de Estomatología; y en noviembre culminarán las celebraciones con actividades científicas y culturales.

Un sello para la historia

Entre los homenajeados estuvieron la M. Sc. Delia Eugenia Sosa Morales, la Dr. C. Nelia Saraza Muñoz, el M. Sc. Fidel Díaz Sosa, la M. Sc. María Elena Cobas Vilches y el M. Sc. Buenaventura Alfredo Gutiérrez Maydata, entre otros.

Fidel Díaz Sosa, con 42 años de labor ininterrumpida en la universidad, expresó el orgullo de pertenecer a un colectivo que transformó una pequeña escuela de Medicina en una institución de excelencia reconocida nacional e internacionalmente.

Premio a la formación integral

Se reiteró la creación del Premio del Rector a la Excelencia en el Trabajo Político Ideológico y la entrega del reconocimiento a Fidel Díaz Sosa, Mailén Chau Barceló y Damayanti Machado Jiménez.

Durante la jornada también se entregaron carnés del Partido Comunista de Cuba a cuatro nuevos militantes: el M. Sc. Orestes González Capdevila, Carlos Alberto Baliña Trujillo y los estudiantes Víctor Manuel Ramos y Danaisy Jurajuria Rodríguez.

Ciencia y cultura hasta noviembre

El rector concluyó afirmando:

«Para nosotros es un honor defender el legado de quienes nos antecedieron, como el doctor Francisco de Zárate y el rector Diego Covelo. Hoy, en este año de historia y victorias, seguimos dando resultados como homenaje a Fidel en su centenario».