Verano en los barrios de Santa Clara

Con actividades culturales y recreativas en los barrios, Santa Clara continuó este 11 de julio el programa por la temporada de verano.

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Niños artistas en espectáculo en el parque Vidal.
(Foto: Ramón Barreras Valdés)
Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez
Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez
@BeatrizYaisa
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11 Julio 2026

Varios repartos de Santa Clara disfrutaron este sábado 11 de julio  actividades recreativas y culturales. Las iniciativas corresponden a la programación de la temporada estival. 

Payaso en el parque Vidal.
Así fue la mañana de sábado en áreas del parque Leoncio Vidal. (Foto: Ramón Barreras Valdés)
Danza en áreas del parque Vidal.
(Foto: Ramón Barreras Valdés)
El mago Javier y su espectáculo en el portal del teatro La Caridad.
(Foto: Ramón Barreras Valdésxxx)
Niños en áreas del parque Vidal disfrutan espectáculo de verano.
(Foto: Ramón Barreras Valdés)

En las cercanías del parque Vidal, se presentaron varias agrupaciones, como Más Flamenco, y espectáculos circenses. Asimismo, Teatro Adentro y Teatro La Rosa deleitaron al público reunido en el parque El Carmen. 

Teatro en el parque El Carmen.
El teatro llegó al parque El Carmen.(Foto: Ramón Barreras Valdés)
Niñas en el público.
(Foto: Ramón Barreras Valdés)
José Brito, director de Teatro Adentro.
(Foto: Ramón Barreras Valdés)

«Estuvimos presentando el proyecto de las artes escénicas Por los caminos de Pelusín del Monte, en honor al títere nacional y a Dora Alonso. Estamos uniendo a las unidades artísticas y creando espectáculos colectivos enfocados en los niños y adolescentes», explicó José Brito, especialista de teatro y director de Teatro Adentro. 

En el reparto América Latina, se reunieron representantes de diversas organizaciones de masas. Cómo parte de las actividades para conmemorar la distinción de Destacada que recibe Villa Clara este 26 de julio, los CDR idearon un plan de acciones. 

Actividad de verano en el reparto América Latina.
En el reparto América Latina los pequeños también disfrutaron de la jornada de verano. (Foto: Ramón Barreras Valdés)
Madre con niña en el público.
(Foto: Ramón Barreras Valdés)
Niños dibujando. Niños dibujando.
Las artes plásticas también tuvieron aficionados . (Fotos. Ramón Barreras Valdés)
Algunos prefirieron los juegos de mesa o probar sus habilidades en otros actividades deportivas y recreativas.
(Foto: Ramón Barreras Valdés)
Niños jugando tenis.
(Foto: Ramón Barreras Valdés)

«Mañana, día 12, estaremos realizando un trabajo voluntario en la calle Estrada Palma. Aprovechando una visita del secretariado nacional, realizamos una donación de vestuario a un equipo de fútbol juvenil», comentó Katiuska Mildestein, coordinadora provincial de los CDR.

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