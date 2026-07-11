Verano en los barrios de Santa Clara

Varios repartos de Santa Clara disfrutaron este sábado 11 de julio actividades recreativas y culturales. Las iniciativas corresponden a la programación de la temporada estival.

Así fue la mañana de sábado en áreas del parque Leoncio Vidal. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

(Foto: Ramón Barreras Valdés) (Foto: Ramón Barreras Valdésxxx)

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

En las cercanías del parque Vidal, se presentaron varias agrupaciones, como Más Flamenco, y espectáculos circenses. Asimismo, Teatro Adentro y Teatro La Rosa deleitaron al público reunido en el parque El Carmen.

El teatro llegó al parque El Carmen.(Foto: Ramón Barreras Valdés)

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

«Estuvimos presentando el proyecto de las artes escénicas Por los caminos de Pelusín del Monte, en honor al títere nacional y a Dora Alonso. Estamos uniendo a las unidades artísticas y creando espectáculos colectivos enfocados en los niños y adolescentes», explicó José Brito, especialista de teatro y director de Teatro Adentro.

En el reparto América Latina, se reunieron representantes de diversas organizaciones de masas. Cómo parte de las actividades para conmemorar la distinción de Destacada que recibe Villa Clara este 26 de julio, los CDR idearon un plan de acciones.

En el reparto América Latina los pequeños también disfrutaron de la jornada de verano. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

Las artes plásticas también tuvieron aficionados . (Fotos. Ramón Barreras Valdés)

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

«Mañana, día 12, estaremos realizando un trabajo voluntario en la calle Estrada Palma. Aprovechando una visita del secretariado nacional, realizamos una donación de vestuario a un equipo de fútbol juvenil», comentó Katiuska Mildestein, coordinadora provincial de los CDR.