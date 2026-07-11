Laboran para estabilizar microsistemas en Villa Clara tras desconexión del SEN

Villa Clara conectada por la línea KV hasta Holguín (1:00 p. m.) Villa Clara ya está conectada por la línea 110 KV hasta Holguín, e intenta el enlace con Cienfuegos, para contribuir al restalecimiento del SEN, que colapsó en la tarde del viernes 10 de julio de 2026.

Al cierre de esta información, la provincia solo disponía de 14 MW, con servicio un mínimo de circuitos en Santa Clara, Placetas y Sagua la Grande, que se apagan y vuelven a encenderse por constantes oscilaciones de voltaje y disparos en los microsistemas habilitados en el territorio.

Según el parte oficial, Villa Clara aporta energía con cinco de sus emplazamientos de la generación distribuida; ante las frecuentes recaídas e imprevistos, los hospitales activan sus propios grupos electrógenos.

Trascendió que entre los propósitos inmediatos están: reiniciar el arranque de la Hidroeléctrica Hanabanilla y estabilizar el suministro de energía a los principales bombeos de agua, incluido Palmarito, muy afectado en los últimos días por averías en su línea de electricidad.

Actualización del panorama electroenergético en Villa Clara (10:00 a. m.)

Los microsistemas o islas activadas en Villa Clara, luego de la nueva caída del SEN en la tarde de ayer, no logran estabilizarse, y por ese motivo vuelven a quedar a oscuras los pocos circuitos que han podido alumbrarse hasta ahora, incluidos los hospitales.

Así resume la crisis energética del momento el ingeniero Eduardo Pérez Reyes, director de la Empresa Eléctrica en Villa Clara.

A decir de Reyes, «el objetivo es evitar que vuelvan a dispararse los emplazamientos de la generación distribuida como Santa Clara Industrial y Santa Clara 110 KV, y llegar hasta la comunidad de la Moza, en Manicaragua, para reiniciar el arranque de la Hidroeléctrica Hanabanilla, que aportará menos MW de lo previsto por problemas en su regulador».

Y añadió: «Activamos pequeños microsistemas como el de Calabazar de Sagua, y activaremos otros para aumentar nuestra disponibilidad de electricidad e insistir en conectarnos con otras provincias del centro, occidente y oriente de Cuba». O

tros detalles usted podrá conocerlos en la programación de la emisora provincial de radio CMHW y sus plataformas digitales.

Reporte desde el Despacho de Carga Provincial ( 6:00 a. m.)

Solo tiene electricidad en Villa Clara parte de la zona hospitalaria de Caibarién, el resto de las principales instituciones de la salud se sostienen con sus propios grupos electrógenos, dijo Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga.

«Los microsistemas o islas activadas en el territorio, luego de la nueva caída del SEN en la tarde de ayer, se han disparado constantemente, consecuencia de tormentas y averías, por ello una reducida cantidad de circuitos que logramos alumbrar en Santa Clara, Placetas, Sagua la Grande, Cifuentes y Caibarién volvieron a apagarse», afirmó Ruiz.

El funcionario añadió: «Ahora mismo insistimos en arrancar otra vez los grupos electrógenos de la generación distribuida, así como la Hidroeléctrica Hanabanilla, que aportará menos MW de lo previsto por problemas en su regulador». (Abel Falcón Curí)