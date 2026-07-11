Priorizan desde Villa Clara fortalecimiento de sistema eléctrico central

Tras la caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 4:30 de la tarde del viernes 10 de julio, la provincia de Villa Clara prioriza el fortalecimiento del sistema eléctrico en la región central, con avances significativos en la sincronización con otras provincias y el aseguramiento a instituciones hospitalarias.

Damián Jiménez Santí, director técnico de la Empresa Eléctrica en esta central geografía, declaró a la prensa que en la mañana del sábado 11 de julio se logró sincronizar desde Camagüey hasta Villa Clara, y al mediodía se extendió hasta Holguín, conformando un sistema aún débil pero en proceso de fortalecimiento; además, se realizaron intentos de sincronización con Cienfuegos, aunque por momentos se aísla, y se trabaja para lograr una conexión estable que permita seguir creciendo.

La primera secretaria del PCC en la provincia, Susely Morfa González, y la gobernadora de Villa Clara. Milaxy Yanet Sánchez Armas, en intercambio con directivos de la Empresa Eléctrica en Villa Clara. (Foto: Oscar Salabarría Martínez)

Agregó que los bombeos de agua en Santa Clara aún no cuentan con servicio, aunque se logró activar el de Calabazar, y en Sagua La Grande se está dando servicio, mientras que las zona de Remedios y Camajuaní permanecen sin electricidad.

De igual modo, precisó que algunas zonas de Placetas cuentan con servicio y se realiza una rotación en los circuitos para optimizar el suministro.



Los hospitales de la zona norte de Villa Clara se mantienen atendidos, aunque no todas las localidades han recibido energía.

Manicaragua tuvo servicio anoche durante una primera isla desde la hidroeléctrica Hanabanilla pero, al cierre de esta información, se encuentra fuera de servicio debido a una caída del microsistema, y se busca volver a sincronizar para fortalecer el sistema.

El director técnico informó que el municipio de Santo Domingo permanece sin corriente eléctrica, situación que se arrastra desde antes de la caída del SEN debido a una falla en el transformador; se espera la llegada de una brigada especializada de La Habana para trabajar en la subestación, mientras tanto, el servicio se intentará mantener desde Santa Clara mediante circuitos alternativos.

(Foto: Oscar Salabarría Martínez)

Aclaró que los parques solares no pueden ser utilizados en estas condiciones porque su generación es inestable y podría colapsar el débil sistema, pues para poder inyectar su energía, se necesita un sistema robusto y estable, lo que solo será posible cuando las grandes termoeléctricas logren encadenarse y aportar estabilidad.

Se ha abastecido a circuitos pequeños que puedan regular la demanda y se han activado cargas para Acueducto en momentos puntuales; sin embargo, los circuitos de mayor tamaño no pueden ser energizados porque los volúmenes que se mueven con la generación distribuida son reducidos y las máquinas tienen poca capacidad de regulación.

Actualmente, se trabaja en el enlace con Cienfuegos para seguir creciendo hacia Matanzas y lograr la interconexión con el occidente del país.