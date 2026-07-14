Villa Clara ante nueva desconexión del SEN

Actualización de la situación electroenergética en Villa Clara

12:40 p.m.: Ya tiene servicio el circuito 194 de Santa Clara que sostiene al Hospital Nuevo, el Materno y el Pediátrico.

En proceso de arranque los emplazamientos de la generación distribuida en Santa Clara, Sagua la Grande y Calabazar de Sagua.

Ya está en línea la Hidroeléctrica Hanabanilla que funciona con limitaciones.

El objetivo inmediato es llegar con energía al resto de los hospitales de Santa Clara, Sagua, Remedios, Placetas y Caibarién.

En estas circunstancias del nuevo colapso del sistema electroenergético nacional, no es posible sincronizar ninguno de los 11 parques solares de Villa Clara.

Fuente de Información: Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en la provincia.

12:15 p. m.: Activan protocolos para recuperación en Villa Clara

Villa Clara procede ahora mismo a iniciar el arranque de varios de sus emplazamientos de la generación distribuida en Santa Clara, Sagua la Grande y Calabazar de Sagua, tras el nuevo colapso del sistema electroenergético nacional registrado a las 11:05 a.m. de hoy martes.

El objetivo inmediato es ofrecer servicio a todos los hospitales de la provincia y luego a otros objetivos claves como los principales bombeos de agua, según Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga.

Ruiz añadió que se intentará activar la Hidroeléctrica Hanabanilla que por roturas en uno de sus dispositivos debe aportar energía con limitaciones. (Abel Falcón Curí)