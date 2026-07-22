En Santa Clara siempre es 26

En el parque de El Carmen, sitio fundacional de Santa Clara, trascendió este miércoles el acto municipal en la capital villaclareña por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Durante la ceremonia político-cultural, presidida por Diamela López Valdés, presidenta del Consejo de Defensa Municipal, y por su vicepresidente, Osmany García López, fueron evocados los sucesos del 26 de julio de 1953 través de una representación dramática del acontecimiento considerado el motor pequeño que echó a andar el motor grande de la Revolución cubana.

(Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

La ocasión fue propicia para reconocer a un grupo de empresas estatales, mipymes y proyectos de desarrollo local, que en la etapa evaluativa se distinguieron por su contribución al desarrollo económico y social de la capital villaclareña, en tiempos que exigen la unión de todas las fuerzas para avanzar.

Entre las entidades que recibieron diplomas acreditativos por los esfuerzos realizados en medio de un escenario adverso, se encuentran: la Asociación Nacional de Combatientes de la Revolución Cubana, la Empresa Municipal de Comercio, así como las direcciones municipales de Cultura, Educación y Salud.

La empresa textil Desembarco del Granma, fundada por el Comandante en Jefe Fidel Castro, resultó una de las entidades reconocidas. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

De igual forma, fueron distinguidos la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería (Ecoing-25), las empresas Eléctrica, la Textil Desembarco del Granma, y «Luis Augusto Turcios Lima» (Sarex), así como la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco La Estrella, y la de Automatización Integral (Cedai), Azumat, Gomate, la Empresa Municipal de Materias Primas, Relux Herrería, la Empresa Agroforestal Villa Clara y la de Materiales de Construcción.

También merecieron el distintivo, las zonas de Defensa 260901 de Antón Díaz y 260904 del Aeropuerto, entre otras con un destacado quehacer en este período.

Las palabras centrales fueron pronunciadas por Diamela López Valdés, presidenta del Consejo de Defensa Municipal, quien se refirió a la confianza de los santaclareños en la implementación de las nuevas transformaciones económicas y sociales para salir adelante en defensa de la Revolución. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Las conclusiones del acto dedicado también al centenario del máximo líder de la Revolución cubana, estuvieron a cargo de la también secretaria del Partido en el municipio de Santa Clara, Diamela López Valdés, quien se refirió a la difícil situación por la que transita el país y al actual contexto energético, y a la búsqueda de alternativas ante el recrudecimiento de las medidas de bloqueo impuestas por el gobierno de los EE. UU. contra Cuba, que pretende rendir a un pueblo que se levanta cada día, confiado en que la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales agrupadas en 23 ejes temáticos, permitirán seguir adelante y continuar la construcción de nuestro proyecto social.

Asimismo, expresó que la mañana de la Santa Ana es la misma que vivimos hoy, donde cada acción ejecutada ofrece confianza en el futuro para los inconformes, aquellos que no se vencen ni detienen su paso, y que no habrá otra razón mayor para seguir en 26 en la ciudad donde Fidel catalogó a los villaclareños, vencedores de dificultades y obstáculos.

En el acto estuvieron presentes autoridades del Partido y Gobierno de la provincia y municipio, así como directores provinciales de entidades estatales, y titulares de mipymes y proyectos de desarrollo local.