Universidad médica villaclareña gradúa más de 900 profesionales de la Salud

En una ceremonia que honró el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el aniversario 60 del inicio de la docencia médica en la región central, la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara (UCMVC) celebró su graduación 57.

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado)

El acto tuvo lugar en la Plaza de la Revolución Ernesto Guevara, de Santa Clara, donde más de 900 egresados recibieron el título que los acredita como profesionales de la Salud.

La ceremonia inició con la colocación de una ofrenda floral ante el monumento al Guerrillero Heroico, portada por los graduados más integrales. Presidieron el acto Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en Villa Clara; Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia, y el Dr.C. Calixto Orozco Muñoz, rector de la institución, entre otras autoridades.

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

Orozco Muñoz repasó los hitos que marcaron a esta generación durante su formación: la obtención de la condición de Excelencia para las carreras de Estomatología, Enfermería y Medicina, tras rigurosas evaluaciones de la Junta de Acreditación Nacional, lo que convirtió a la universidad en una de las pocas del país con ese mérito. A ello se suma la Orden Carlos J. Finlay, otorgada por el Consejo de Estado, y los relevantes resultados en festivales nacionales de artistas aficionados.

Durante la graduación se entregaron los reconocimientos de Vanguardia Integral por carreras a los mejores expedientes, además de aquellos pertenecientes a la Vanguardia Mario Muñoz Monroy. El momento culminante llegó con la revelación del graduado más integral de la 57 edición: el doctor Dionis Ruiz Reyes, quien dio lectura al juramento de los nuevos profesionales.

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

En breves declaraciones, Ruiz Reyes expresó: «Son muchas cosas las que me llevo. Mi familia, todos los compañeros y amigos, la vocación que me inculcaron mis profesores. También el trabajo en la FEU, que fue bien difícil pero lo pudimos llevar adelante con el apoyo del colectivo». El joven médico iniciará en septiembre la residencia en Imagenología en el hospital provincial.

La jornada concluyó con la entrega simultánea de títulos a los nuevos profesionales. De ellos, 220 recibieron el Título de Oro, que reconoce su excelencia académica.