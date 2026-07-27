Aplican estrategias para facilitar el pago a jubilados

Con el propósito de facilitar el pago a jubilados y pensionados en las sucursales bancarias —de acuerdo con el cronograma establecido—, el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) de Villa Clara promueve estrategias para proteger y priorizar a estas personas, sin necesidad de que tengan que hacer largas colas en las sucursales bancarias.

Sobre la iniciativa, Maylín Martínez Aguilera, al frente del Departamento de Banca Personal y Electrónica de la Dirección Provincial de Bandec, informó a Vanguardia, que en estos momentos proceden a implementar el pago a jubilados con la participación de los nuevos actores económicos.

La especialista expresó, que para dar este paso tendrán en cuenta la voluntad de estos últimos para prestar el servicio de Caja Extra de Transfermóvil —que permite retirar efectivo sin necesidad de tarjeta magnética— o a través de nominillas, una experiencia con resultados en los municipios de Remedios, Sagua la Grande, Camajuaní y Quemado de Güines.

«Hasta la fecha —dijo—, unos 50 nuevos actores de la economía de Villa Clara han mostrado su disposición de iniciar el proceso que facilitará la vida de estas personas, cuyos negocios se encuentran cerca de sus residencias, e incluye la firma de un contrato entre Bandec y aquellos titulares de negocios dispuestos a asumir la encomienda, a quienes se le facilitará la relación de jubilados a pagar.

«Las personas asociadas a este proceso, donde participa también la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, serán citadas de manera oportuna para identificar quiñenes serán atendidos por una mipyme o trabajador por cuenta propia».

Martínez Aguilera destacó, además, que hasta la fecha el número de jubilados favorecidos con la iniciativa en la provincia es mínimo, pero con su implementación existe la posibilidad de que la experiencia se multiplique y, de esta forma, aliviar la carga de las sucursales bancarias y elevar la calidad de vida de estas personas.

Asimismo, manifestó que los jubilados con dificultades o limitaciones para presentarse en las sucursales bancarias para recibir su pensión o en la nueva modalidad, podrán presentar una declaración jurada o permiso de cobro de su puño y letra, que autoriza a un familiar u otra persona a que proceda a su realización, acompañada del carné de identidad y tarjeta magnética del beneficiario.