Continúa recuperación del servicio eléctrico en Villa Clara

A pesar de interconexión del SEN, persisten afectaciones eléctricas en Villa Clara (12 m.)



La mayoría de los villaclareños continúan a oscuras, pese a que ya se encuentra interconectado el sistema eléctrico.

En Villa Clara aportan energía, que administra el Despacho Nacional de Carga, la Hidroeléctrica Hanabanilla, dos emplazamientos de la generación distribuida Santa Clara Industrial y 10 de los 11 parques solares del territorio, que funcionan con regulaciones.

Disponibles a esta hora 70 MW, con servicio 51 circuitos, incluidos los bombeos de agua Palmarito y Minerva-Ochoíta, y todos los hospitales provinciales y municipales.

Hay energía, potencial, en las subestaciones de todos los municipios, menos en Corralillo, que depende de Matanzas, y en Santo Domingo, por avería en su transformador, esto obliga a buscar alternativas por otras vías desde Santa Clara.

Según la disponibilidad de energía, se intenta ofrecer servicio a barrios de Ranchuelo y Quemado de Güines, sin electricidad desde el domingo en la noche, también comienzan a rotarse circuitos en la provincia, con manipulaciones muy cuidadosas para evitar disparos en la red de electricidad.

Fuente de Información: Especialistas de turno del Despacho Provincial de Carga.

Villa Clara enlazada hasta Artemisa y Holguín (9: 00 a. m.)

Ya hay sistema eléctrico centro-occidente. Villa Clara está enlazada hasta Artemisa por un lado y hasta Holguín por el otro.

La poca energía que aportaban las islas habilitadas aquí, tras el colapso del SEN el pasaso domingo en la noche, ya se administra por el Despacho Nacional de Carga, léase la hidroeléctrica Hanabanilla, los emplazamientos de la generación distribuida y los parques solares que ya empiezan a sincronizarse con regulaciones.

El objetivo es avanzar hacia el oriente cubano y facilitar el restalecimiento gradual del sistema electroenérgetico nacional.

Villa Clara solo dispone a esta hora de 33 MW, con servicio 27 circuitos, incluidos los bombeos de agua Palmarito y Minerva-Ochoíta en Santa Clara, además de todos los hospitales, menos los ubicados en Remedios y Caibarién.

La mayoría de los villaclareños continúan a oscuras desde el domingo a las 10:43 p. m. cuando colapsó el sistema electroenergético nacional por séptima ocasión en lo que va de año, casi todos los hogares llevaban muchas horas de apagón antes de ocurrir ese evento.

A partir de ahora, según la disponibilidad de energía, comenzarán a rotarse circuitos con manipulaciones muy cuidadosa para evitar disparos en la red de electricidad.

Fuente de Información: Especialistas de turno del Despacho Provincial de Carga.

Laboran en Villa Clara por enlace con sistema eléctrico centro-occidental vía Cienfuegos (6: 30 a. m.)

Villa Clara intenta otra vez el enlace con el sistema eléctrico centro-occidente vía Cienfuegos; de lograrse, el panorama debe mejorar, aumentar la disponibilidad de energía en la provincia y la cantidad de circuitos con servicio.

La mayoría de los villaclareños continúan a oscuras desde el domingo a las 10:43 p. m. cuando colapsó el sistema electroenergético nacional por séptima ocasión en lo que va de año, casi todos los hogares llevaban muchas horas de apagón antes de ocurrir ese evento.

El bombeo de agua Palmarito en Santa Clara y todos los hospitales tienen electricidad en estos momentos, menos los ubicados en Remedios y Caibarién, que se sostienen con sus propios grupos electrógenos.

Al cierre de esta información, Villa Clara solo disponía de 22 MW y 16 circuitos alumbrados.

De tener éxito la conexión con el sistema eléctrico centro- occidente, se procedería a desmantelar los pequeños microsistema o islas habilitados aquí, que tras el nuevo colapso del SEN han sufrido múltiples disparos en la red, que paralizaron en varias ocasiones las operaciones de la hidroeléctrica Hanabanilla y de los emplazamientos de la generación distribuida, muy limitados, además, por sus escasas reservas de combustible.

Fuente de información: Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en Villa Clara

(Abel Falcón Curí)