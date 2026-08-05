Prosiguen labores de rescate tras derrumbe en Remedios

Actualización – 8:18 p.m. : Se mantienen activas las labores de rescate en el sitio del accidente ocurrido en la ESBEC La Uno, tras el desplome parcial de su estructura. De acuerdo con la información más reciente, rescatistas han logrado establecer comunicación con una de las personas atrapadas entre los escombros, a quien ya se le suministró agua como parte de la asistencia inicial.

En el lugar se trabaja con un grupo electrógeno para garantizar la iluminación necesaria, lo que permite sostener las operaciones durante la noche. Continúan las acciones de despeje con la participación de fuerzas especializadas del Ministerio del Interior, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y unidades de las Fuerzas Armadas, bajo la supervisión de las principales autoridades del territorio.

Acciones de rescate.

El sistema de salud permanece activado, con todos los recursos y condiciones listos para la atención inmediata de los posibles lesionados, mientras avanzan las labores de rescate. (Manuel Eduardo Jiménez Mendoza)