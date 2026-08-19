Federadas villaclareñas con la estirpe de Vilma Espín

En el entorno de la Biblioteca Provincial Martí, donde el Comandante en Jefe Fidel Castro le habló al pueblo a su entrada triunfal a Santa Clara con la Caravana de la Libertad, el 6 de enero de 1959, trascendió este miércoles, 19 de agosto, el acto provincial en Villa Clara por el aniversario 66 de constitución de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

En el parque Vidal de Santa Clara trascendió el acto en Villa Clara por el aniversario 66 de la Federación de Mujeres Cubanas. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

En la ceremonia político-cultural en la provincia que mantiene la condición de Destacada a nivel de país, se reunió una representación de las federadas villaclareñas, acompañadas por Susely Morfa González y Milaxy Sánchez Armas, presidenta y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, y por Mayelín Díaz Rodríguez, secretaria general de la FMC en Villa Clara, entre otros representantes de organizaciones políticas y de masas, y jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (Minint).

En la cita se evocaron las palabras de Fidel, cuando expresó que la principal fortaleza de la mujer cubana es su unidad, y que frente al bloqueo responden con creatividad, y frente al desaliento, con ternura y firmeza.

En el encuentro fueron reconocidos los municipios de Camajuaní, Encrucijada, Placetas, Quemado de Güines, Caibarién, Corralillo y Manicaragua, destacados a nivel de país en la labor de la FMC. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

La ocasión fue propicia para estimular a mujeres dirigentes con una relevante trayectoria por cinco, diez y quince años de trabajo, y se reconocieron los municipios de Camajuaní, Encrucijada, Placetas, Quemado de Güines, Caibarién, Corralillo y Manicaragua, destacados a nivel de país.

Durante el acto político-cultural se estimularon a dirigentes de la FMC con una relevante trayectoria en la organización. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Por su parte, el Buró Provincial del Partido y el Gobierno hicieron entrega de un reconocimiento a la FMC, así como la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), por su meritorio desempeño en tiempos difíciles en que las villaclareñas han sabido sobreponerse a los retos para vencer imposibles.

Las conclusiones estuvieron a cargo de Mayelín Díaz Rodríguez, al frente de las federadas villaclareñas, quien expresó que, a pesar de las actuales limitaciones por las que atraviesa el país, las mujeres desafían los retos del momento para salvar la Revolución y las convocó a multiplicarse en la producción de alimentos desde el barrio, y a movilizar voluntades en defensa del proyecto social cubano.

En la Sala García Caturla de la Biblioteca Provincial Martí, 20 mujeres fueron distinguidas con la Distinción 23 de Agosto. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Con posterioridad, en la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí, se otorgó la Distinción 23 de Agosto a 20 mujeres fundadoras o con una destacada trayectoria, quienes recibieron la felicitación y reconocimiento del pueblo villaclareño.