En Placetas el tabaco asegura un año inmenso

Los cosecheros de tabaco en Placetas, al cierre de los últimos acopios de la rama beneficiada, experimentarán un crecimiento productivo no visto antes, pues hasta el momento promedian un 48,35 % del monto aportado por la provincia.

El dato lo suministró a Vanguardia Joaquín González Castro, director de la Unidad Empresarial de Base de ese municipio, quien precisó que tienen entregadas unas 850 toneladas y aún queda una cantidad significativa por recoger en fincas de los 94 vegueros que intervinieron en la pasada campaña agrícola.

Según las cifras, las 663 hectáreas que llevaron a cosecha dejaron rendimientos superiores a 1.30 t/ha, nunca logrados por un territorio en la central geografía del país.

Los semilleros de tabaco ya comenzaron a proliferar en el municipio. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Los resultados productivos están determinados por la disciplina tecnológica en el cultivo, así como en el beneficio y la valentía de agropecuarios que suman conocimientos en cada cosecha y apostan por invertir recursos materiales en sus respectivas fincas a partir de las ganancias que tributa la calidad de la hoja vendida.

Cálculos económicos registran que el 70 % de las ganancias agrícolas obtenidas, en moneda nacional o divisa, se destinan a compras de combustibles, lubricantes, piezas de repuestos, modernas tecnologías para sistemas de riego de agua, casa de curación, salario a trabajadores contratados y la alimentación de unas 3000 familias de ese municipio que dependen de los ingresos que salen de los vegueríos.

Resaltó que, si el pasado año completaron la siembra de 713,4 hectáreas de tabaco, en la actual en fase de preparación de campaña, con la riega de semilla y adecuación de suelos, irán por una cuantía superior de plantación, entre las que incluyen unas 300 ha de cultivo al sol y el resto tapado, aptas para asegurar programas de elaboración de la cigarrería y de puro destinados a la exportación, respectivamente.

Los semilleros de tabaco ya comenzaron a proliferar en el municipio. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Resaltó que, con independencia de las limitaciones en aseguramientos de combustibles, comenzaron la pasada semana la riega de simientes en unas 22 hectáreas de semilleros tradicionales y adecuaciones tecnológicas en una cantidad casi similar de túneles de cultivos para garantizar un 60 % de las posturas que reclama la provincia en unas 2000 ha contratadas en el año.

González Castro significó por último los montos económicos aportados a la familia y el municipio son significativos. También encomió el enfrentamiento a tierras invadidas de plantas invasoras, en esencia de marabú, listas para beneficiar y explotar en unas 713 ha (53,12 caballerías) que permanecían inactivas antes.