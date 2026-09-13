Intercambia Comisión Gubernamental del Parlamento cubano con representantes del Gobierno en Villa Clara

Los integrantes de las comisiones de trabajo recorrieron centros sociales, entidades del sector empresarial y actores económicos no estatales, para verificar la comprensión de las transformaciones.

En respuesta a una indicación del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, para acompañar a los gobiernos municipales en el proceso de implementación y control de las 176 medidas aprobadas como parte de las trasformaciones económicas y sociales que tienen lugar en el país, la Comisión Gubernamental creada al efecto sostuvo este viernes un intercambio con los presidentes de las asambleas municipales e intendentes de Villa Clara, así como con directores de empresas y coordinadores de programas y objetivos del territorio.

Acerca de este tipo de visita, que concluyó en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, Artemisa, Camagüey, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, y que continuará en el resto de los territorios, Carlos Rafael Fuentes León, presidente de la Comisión de Atención a los órganos locales de la Asamblea Nacional, destacó que tienen como objetivo acompañar a los municipios en el proceso de capacitación y estudio de las transformaciones, dada la responsabilidad que tienen los órganos locales del Poder Popular en su implementación y control, el análisis de las prioridades a establecer y el cumplimiento de un grupo de indicaciones.

La Comisión Gubernamental del Parlamento cubano que visitó Villa Clara estuvo integrada por los presidentes de las comisiones de atención a los órganos locales, la agroalimentaria y la de asuntos económicos, dirigidas por el vicejefe de la secretaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quienes dialogaron con los intendentes para propiciar su asesoramiento, además de visitar los municipios de Camajuaní y Santa Clara, donde recorrieron centros sociales, entidades del sector empresarial y actores económicos no estatales, para verificar la comprensión de las transformaciones.

Asimismo, en varias circunscripciones constataron la marcha del movimiento Mi barrio por la Patria, dirigido a cohesionar los factores de la comunidad, formar valores y resolver problemas con la participación del pueblo.

Fuentes León expresó que las 176 medidas se encuentran en un proceso de implementación en todas las provincias visitadas, en las que se ha ganado en comprensión sobre su alcance para desatar las potencialidades de los municipios.

Enfatizó que las transformaciones son consecuencia de un proceso de maduración, y que ante la compleja situación económica del país, a causa del recrudecimiento de las medidas de bloqueo impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, con la pretensión de ahogar a la Revolución cubana, estas constituyen un salto hacia adelante en la búsqueda de resortes que permitan hacer avanzar las fuerzas productivas y desarrollarnos por nuestros propios esfuerzos, como sentenció el Comandante en Jefe Fidel Castro en el concepto de Revolución.