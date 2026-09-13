Recorre comisión de la Asamblea Nacional implementación de las transformaciones en Camajuaní

Una comisión integrada por funcionarios de la Secretaría de la Asamblea Nacional del Poder Popular(ANPP) y del Consejo de Estado, recorrió varias provincias del país para acompañar a los órganos locales del Poder Popular en la implementación y materialización de las transformaciones económicas y sociales. Villa Clara fue la séptima provincia visitada, donde se realizó un recorrido al municipio de Camajuaní.

El objetivo de la visita, según explicó Yamil Rodríguez Fernández, vicejefe de la Secretaría de la ANPP, «no es un control ni supervisar, ni venir a decirles lo que tienen que hacer. Simplemente es poder aportar nuestras experiencias después de haber recorrido varias provincias y haber participado en la elaboración e implementación, incluso desde el punto de vista jurídico, de las transformaciones, y escuchar aquí otras experiencias que pudiéramos llevar hacia otros lugares».

La comisión destacó la claridad de la dirección del Partido, el Gobierno y las asambleas municipales de Villa Clara respecto a lo que hay que hacer, así como «una buena integración entre el sector estatal y el no estatal». No obstante, señaló que la provincia, a pesar de sus potencialidades en el sector agropecuario y la industria, aún tiene mucho por explotar.

Lizandra Salazar, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en Camajuaní, destacó que ese territorio asume la implementación de las 176 transformaciones con un reto particular, derivado de sus potencialidades económicas y sociales. «Camajuaní es un municipio fuerte en el tema agropecuario y agrícola, y cuenta con una presencia importante de mipymes que forman parte de su potencialidad. Cada uno de estos elementos se complementa de manera significativa a la hora de implementar las transformaciones», expresó.

Salazar subrayó el compromiso de la dirección local: «Dentro del sistema de trabajo del Partido, del Gobierno y de cada uno de los factores, vamos a llevarlas a total cabalidad para poder expresar este resultado que de verdad necesita y espera nuestro pueblo».

Milagros Heredia, directora general de Bebidas y Refrescos de Villa Clara, valoró el efecto de las nuevas medidas en la fábrica de ron de Camajuaní. «Nos van a ayudar mucho. Hemos logrado, con la forma de gestión no estatal, la adquisición de la materia prima fundamental, que es el alcohol. La flexibilidad que va a haber con los precios nos va a permitir un mejor momento para la fábrica, puesto que la diferencia entre los valores del USD para la forma externa estatal y las empresas marcaba un precio muy grande para poder salir satisfactoriamente», explicó.

El recorrido de la comisión por Camajuaní forma parte de un cronograma nacional que busca acompañar, escuchar y sistematizar las experiencias de los territorios en la aplicación de las transformaciones. El propósito de sus integrantes radica en que los avances no se pierdan y lleguen, finalmente, a la población.