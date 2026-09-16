Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa. Cincuenta y cinco años de aportes a la economía cubana

En el acto se entregó el Sello Conmemorativo Aniversario 55 a los héroes del Trabajo de la República de Cuba del sector, entre ellos, Juan Manuel Rojas Pérez, de la Empresa Constructora Militar. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

La Empresa Militar (EMI) Batalla de Santa Clara mereció la sede de las actividades en Villa Clara por el aniversario 55 de constitución del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa, cuyo acto central trascendió este miércoles 16 de septiembre en sus presidios.

En la ceremonia efectuada en ese centro de referencia por sus resultados productivos, participó Sucely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, así como la gobernadora Milaxy Sánchez Armas y Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio villaclareño.

También estuvieron presentes el general de brigada Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar Villa Clara, y el coronel Orelvis Fernández Puig, delegado del Minint en la provincia, y José Ramón Suárez Castillo, director general de la EMI Batalla de Santa Clara.

Sobre la conmemoración, Dunia Erlenis de Arriba Martínez, secretaria general del gremio en la provincia integrado por más de 15 000 trabajadores, expresó que arriban a la fecha con importantes resultados en la defensa de la patria, la garantía de la tranquilidad ciudadana y en otras importantes misiones.

La EMI Batalla de Santa Clara mereció la sede de la celebración por su relevante desempeño en tiempos difíciles y la aplicación de alternativas para no detener la producción. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Durante la ceremonia, Dunia Erlenis de Arriba Martínez, secretaria general del gremio en la provincia, otorgó la distinción Emilio Bárcenas a trabajadores con años de labor ininterrumpida. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

La dirigente sindical reconoció al colectivo de la EMI, encargado de producir envases y embalajes plásticos para la producción nacional, de importancia en la sustitución de importaciones, quienes se enfrentan a los retos del momento con la aplicación de innovaciones para no detener su encargo y asegurar producciones y servicios.

También merecieron el Sello Conmemorativo Aniversario 55, los colectivos de la Región Militar, el Ministerio del Interior, y la EMI Batalla de Santa Clara.

El 26 de julio de 1970, en el acto por el décimo sexto aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos de Céspedes, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, convocó al fortalecimiento y democratización del movimiento sindical.

En respuesta a su llamado, el 19 de septiembre de 1971 fue creado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Defensa por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, una organización nacida en el seno de las FAR, y que agrupa a quienes, desde la producción, los servicios y la defensa de la patria, sostienen la columna vertebral de nuestra soberanía.