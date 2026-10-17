Reverdecer el antiguo potrero

Yaniel Negrín Alberto, joven productor en Villa Clara exhibe, como otros miembros de los «Guerrilleros de la Autopista», resultados sobresalientes en apenas un lustro de constituida la avanzada agropecuaria.

Un tiempo atrás, luego de enrolarse con una finca en zonas de la Autopista Nacional, Negrín probó fortuna con el sudor que derrama la frente cuando el «cuerpo entra de lleno» sobre la tierra y no le importó que por abundancia allí estuvieran malezas, principalmente el marabú, espinoso e indeseable.

Acababa de concluir su vida de militar en la primera juventud y tampoco le molestó tomar los bueyes, y, junto con otros coterráneos, cerró los ojos y echó pa’lante con la idea fija en la incierta prosperidad económica en un paraje alejado de la vida urbana, sin viviendas y por camino, un posible surco abierto con carencias de siste-mas de abasto de agua.

Entrada de la finca en las proximidades de la Autopista Nacional. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Con apoyo gubernamental, el futuro de aquellos 11 jóvenes adelantados —que un año después de 2022 sumaban una cifra mayor de emprendedores dispuestos a «colonizar» el paisaje campestre del vial, entre los kilómetros 298 y 318, ubicado en las proximidades de Placetas— comenzó a cambiar en las 2904 hectáreas que en su inicio ocupó a los «Guerrilleros de la Autopista», un proyecto de desarrollo empeñado en hacer de la tierra el rumbo futuro en la producción agropecuaria.

Saco apuntes de entonces y en el primer año un 41.4 % de la superficie quedó liberada de malezas. Se hablaba de completar las tecnologías constructivas, sin muchos empaques y acordes al lugar, de las viviendas familiares.

El cultivo con bueyes constituye una fortaleza en la finca placeteña. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Entonces, atendidos por la empresa agropecuaria Benito Juárez, salieron co-sechas de cultivos varios, carne y leche, y comenzó el fomento paulatino de tabaco, una plantación que en tiempos lejanos ocupó asiento definitorio en Báez, un territorio próximo al lugar.

Con aquellos jóvenes incorporados al destacamento llegó Yaniel Negrín Alberto, quien al igual que otros seis productores, sin abandonar los cultivos varios y la ganadería, incluyó el tabaco como fuente segura para inversiones permanentes y de empleo a familias de las cercanías.

Finca Renacer

Ese es el nombre que, en principio, decidió Negrín para su finca en fomento, allá en el kilómetro 302 de la Autopista. Desde entonces, su progenitor se erigió en guía. Sin abandonar las siembras de viandas, granos y vegetales, la ganadería y el veguerío figuraron en la mira. Ya comenzó la cuarta campaña tabacalera y los crecimientos de áreas en explotación van en ascenso cons-tante. Inicialmente, asumió 0.70 hectáreas y ahora inmerso en un programa inversionista piensa en llegar a 50 ha —25 tapadas y una cifra igual en sol ensartado—, tras concluir seis casas de cura controlada que empleará en el beneficio acelerado de la rama verde que acopie, así como una escogida para cerrar en su usufructo el ciclo del proceso de la hoja seca.

Inicio de la actual siembra de tabaco, con posturas propias, en la finca de Negrín Alberto. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Eso es posible, dijo, porque en el segundo año de estancia en la finca se plantaron 7 ha, entre las que destacó un 42.8 % de la superficie en cultivo tapado, y obtuvo unos 600 manojos de capas de exportación y rendimientos de 1.6 t/ha en la plantación al sol.

«Ya ve aquí, comencé a obtener posturas en un semillero tradicional, con la variedad Corojo 2020, e incluí unas 4000 bandejas en los dos túneles —casas de posturas protegidas— que concluí en el montaje del año, en tanto el aseguramiento de fuentes de abasto de agua, con independencia de molinos de viento, permitirá la instalación de sistemas fotovoltaicos para el riego de los cultivos», aseguró.

«Digo que el actual año todo será me-jor, con asesoramiento técnico, consejos de otros cosecheros y las inversiones que se concluyan. No obstante, siempre creo que algo falta en la finca. En la cosecha anterior, sin muchas construcciones que ahora acabo, logramos en 32 ha rendimientos superiores. En el cultivo al sol fue de 1.3 t/ha y 1.5 en el tapado. De ahí salieron unos 1000 manojos de capas para el torcido de exportación, y la calidad aumento en comparación con los períodos precedentes. Esos no constituyen triunfos personales, aunque represente la finca: son de unos 150 campesinos que de muchas partes de Placetas o Fomento siempre me acompañan en las faenas agropecuarias», resaltó.

La producción acelerada de posturas en las casas de túneles figura entre las últimas inversiones de la finca. (Foto: Luis Machado Ordetx)

«Aunque usted ve allá dos tractores y una sembradora, adquiridas además con los resultados de la producción tabacalera, no desestimo el empleo de bueyes en la finca. Empleamos, tanto en el veguerío como en los cultivos varios, seis yuntas y ojalá contá-ramos con más por los beneficios que deja en el suelo y ahorro en combustibles. En eso pensamos en adelante», reconoció.

En la finca, además, diversificada, disponen de unas 35 ha de siembras de viandas, granos y vegetales, así como la crianza de 50 búfalas, crianzas de cerdo, ganado ovino-caprino y codorniz, y, en breve, incluirá las gallinas camperas.

«Con esas producciones se garantiza la alimentación de los trabajadores, así como compromisos de ventas estatales, presencia en ferias agropecuarias y donaciones que en reiteradas ocasiones hacemos a la localidad», explicó.

La producción de granos, junto a otros cultivos varios, no se detiene en las áreas cultivadas. (Foto: Luis Machado Ordetx)

«De cero comenzamos aquí. Los potreros comenzaron a reverdecer con créditos bancarios, apoyo del Ministerio de la Agricultura y sobresaltos en la conclusión de viviendas modestas, pero confortables, y la electrificación, pero todo con el tiempo comenzó a fluir, y ya ve que los resultados no se detienen en las fincas que integran el proyecto», aseguró.