Santiago de Cuba gana, 2-0

2 El juego, 0-2

Villa Clara: Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) out sin asistencia en 1B. Juan Carlos López Rojas (JD)falló de SS a 1B. Ariel Pestano Rosado (R) out en rolling por 3B. 0 carrera, 0 jit

Santiago de Cuba: Adriel Labrada Marén (3B) jit al izquierdo y avanza a 2B por sacrificio de Osday Silva Hernández (BD) y luego a 3B tras conexión de Eric Marlon Serrano Barrientos (1B) que fue out de 2B a 1B. Dasiel Sevila Pérez (2B) jit, que impulsa la primera carrera, anotada por Labrada. Dasiel Sevila se roba la 2B. Nelson Miguel Batista Cortina (C) jit al derecho, que impulsa la segunda de Santiago, y Batista fue out tratando de llegar a 2B 2 carrera, 3 jits (sencillos de Adriel Labrada y Dasiel Sevila y Nelson Batista)

1 El juego, 0-0

Villa Clara: P: Lanza Freddy Asiel Álvarez: Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) y Reidel Pedraza Fernandez (1B) fallaron de segunda a primera. Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) conecta jit al izquierdo, Yeniet Pérez Romero (BD) dominado en rolling de segunda a primera. 0 carrera, 1 jit (sencillo de Yurién Vizcaíno)

Santiago de Cuba: P: Lanza Alberto Bisset Ariel Enrique Benavides Rouseaux (JI) dominado en foul fly a 1B. Yaicel Manuel Pérez González (BD) se ponchó. Yoelkis Guibert Steven (JC) dominado en fly a tercera. 0 carrera, 0 jit

Anotación por entradas: