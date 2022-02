Villa Clara gana, 5-0, a Artemisa, y se juega el sexto

Anotación por entradas:

ESTADIO 26 de Julio, Artemisa

(Domingo, 20 de febrero de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Villa Clara 0 3 0 0 1 1 5 7 0 Artemisa 0 0 0 0 0 0 0 4 Ganó Perdió Salvó Jonrón

6 El juego, 5-0, ganando Villa Clara

Villa Clara: P: Lanza Misael Villa Santos. Yuri Fernández out 63 en rolling por el SS. Cristian Rodríguez doble entre el derecho y el central, que intercepta. Magdiel Gómez es out en fly a 1B. Reidel Pedraza se embasa por error del 1B y entra la quinta de Villa Clara (anota C. Rodríguez). Jit al derecho de Yurién Vizcaíno. R. Pedraza a 2B

1 carrera 1 jit (doble de Cristian Rodríguez, sencillo de Yurién Vizcaíno



5 El juego, 4-0, ganando Villa Clara

Villa Clara: P: Lanza Misael Villa Santos. Reidel Pedraza conecta doble por el izquierdo. Yurién Vizcaíno bateando, y Reidel Pedraza llega a 3B por error en tiro del receptor (Andy Cosme). Yurién Vizcaíno es out en fly elevado al SS. Yeniet Pérez recibe boleto. Hombres en 1B (Yeniet Pérez) y 3B (R. Pedraza). Juan Carlos López se poncha. Leandro Turiño jit al izquierdo que impulsa la cuarta de Villa Clara (anota R. Pedraza). Hombres en 1B (L. Turiño) y 2B (Y. Pérez). Julio E. Miranda out en fly al izquierdo.

1 carrera, 2 jits (doble de R. Pedraza y sencillo de Leandro Turiño), 1 error, 2 quedaron

Artemisa: P: Lanza Elier Carrillo Suárez. Dayán García out 43 en rolling a 2B. Henry Llorente out en fly al izquierdo. Osbel Pacheco recibe boleto. José Antonio Jiménez out en rolling a 1B sin asistencia.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 1 quedó en circulación



4 El juego, 3-0, ganando Villa Clara

Villa Clara: P: Lanza Misael Villa Santos. Julio Miranda es out de pícher a 1B. Yuri Fernández recibe boleto. Cristian Rodríguez sacrificio, out 23, de receptor a 1B, y Y. Fernández a 2B. Magdiel Gómez out 63, de SS a 1B.

0 carreras, 0 jit, 0 error, 1 quedó



Artemisa: P: Lanza Elier Carrillo Suárez. Deivis Hernández recibe boleto. Carlos Yoel Amat batea para doble play y Deivis Hernández forzado en 2B. Carlos de la Tejeda out 63, de torpedero a 1B.

0 carreras, 0 jit, 0 error, 0 quedados





3 El juego, 3-0, ganando Villa Clara

Villa Clara: P: Lanza Misael Villa Santos. Yurién Vizcaíno out por el torpedero en fly corto al central. Yeniet Pérez conecta doble de línea al derecho. Juan Carlos López out en fly al SS. Leandro Turiño out en fly al derecho.

0 carreras, 1 jit (doble de Yeniet Pérez), 0 error, 1 quedó en circulación.



Artemisa: P: Lanza Elier Carrillo Suárez. 7- José Antonio Jiménez Hernández (1B) out al central. 8- Andy Cosme Oliva (R) out en fly al derecho. 9- Dainiel López Arias (SS) out en fly corto al derecho.

0 carreras, 0 jit, 0 error, 0 quedados

2 El juego, 3-0, ganando Villa Clara

Villa Clara: P: Lanza Misael Villa Santos. 5- Juan Carlos López Rojas (RF) se poncha. 6- Leandro Daimar Turiño Thompson (CF) out 63 en rolling por el SS. 7- Julio Enrique Miranda Manso (C) jit al central por encima de 2B. 8- Yuri Marcos Fernández de Armas (3B) recibe boleto. Hombres en 1B (Y. Fernández) y 2B (J. Miranda). 9- Cristhian Leonardo Rodríguez García (SS) conecta jit al central, y se llenan las bases. Magdiel Gómez jit al central que impulsa dos carreras para Villa Clara y entra la tercera por error. Con hombre en 3B (M. Gómez), Reidel Pedraza es out de pícher a 1B.

3 carreras, 3 jits (sencillos de J. Miranda y C. Rodríguez y M. Gómez), 1 error, 1 quedó

Artemisa: P: Lanza Elier Carrillo Suárez. 4- Dayán García Ortega (BD) out en línea al 3B. 5- Henry Llorente Luis (JC) recibe boleto. 6- Osbel Pacheco Arrascaeta (3B) batea para doble play.

0 carreras, 0 jit. 0 error, 0 quedados



1 El juego, 0-0

Villa Clara: P: Lanza Misael Villa Santos. 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) es out de 1B a pícher. 2- Reidel Pedraza Fernández (1B) es out en rolling de 2B a 1B. 3- Yurién Vizcaíno Rodríguez (LF) se embasa por error del camarero (Carlos Yoel Amat). 4- Yeniet Pérez Romero (BD) falla en largo al central.

0 carreras, 0 jit, 1 error, 1 quedó



Artemisa: P: Lanza Elier Carrillo Suárez. 1- Deivis Hernández Lugo (JI) y 2- Carlos Yoel Amat Lanio (2B) y 3- Carlos de la Tejeda Vinet (JD) se poncharon.

0 carreras, 0 jit, 1 error, 0 quedados

Alineaciones iniciales: