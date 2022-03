Villa Clara manda, 3-1, y los Gallos batean en el séptimo

ESTADIO JOSÉ ANTONIO HUELGA, Sancti Spíritus

(Domingo, 6 de marzo de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Villa Clara 0 0 0 0 1 0 2 3 5 1 Sancti Spíritus 0 0 1 0 0 0 1 4 1 Ganó Perdió Jonrón VCL: Yeniet Pérez y Juan Carlos López

7 El juego, 3-1, ganando Villa Clara

Villa Clara: Yurién Vizcaíno se ponchó. Yeniet Pérez conecta jonrón que impulsa la segunda carrera de Villa Clara. Leandro Turiño recibe boleto. Juan Carlos López batea y Leandro Turiño es cogido robando 2B, es out de receptor a torpedero. Juan Carlos López batea jonrón al izquierdo, que impulsa la tercera de Villa Clara. P: Sale Yoanni Hernández y entra Aníbal Suárez Cedeño (d). Julio Enrique Miranda es out en fly al 1B en lo corto del derecho

2 carrera, 2 jits, 0 error, 0 quedados

Sancti Spíritus: Yunier Mendoza línea de jit al central. Carlos Gómez jit de línea al central y Yunier Mendoza a 2B

1 jit

6 El juego, 1-1

Villa Clara: Ariel A. Díaz Paret fly al 2B. Magdiel Gómez se ponchó. Reidel Pedraza out 53 en rolling por 3B

0 carrera, 0 jit, 0 error, 0 quedados



Sancti Spíritus: Moisés Esquerrés se ponchó. Daviel Gómez out 63 en rolling al SS. Frederich Cepeda out en fly al central.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 0 quedados



5 El juego, 1-1

Villa Clara: Leandro Turiño conecta doble al central. Juan Carlos López jit de rolling al izquierdo y L. Turiño a 3B. Julio Enrique Miranda batea para doble play 6443 y Juan Carlos López es out. Leandro Turiño anota la primera carrera de Villa Clara. Yuri Fernández es out en fly al derecho.

1 carrera, 2 jits, 0 error, 0 quedados

Sancti Spíritus: Yunior Ibarra es out 53 en rolling por 3B. Alexis Miguel Varona out 63 en rolling al SS. Rodoleisi Moreno se poncha.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 0 quedados

4 El juego, 0-1, ganando Sancti Spíritus

Villa Clara: Magdiel Gómez se embasa por error en tiro del 3B Rodoleisi Moreno. Reidel Pedraza out de 23, de receptor a 1B, y Mandiel Gómez avanza a 2B. Yurién Vizcaíno out 43 en rollling por 2B. Yeniet Pérez se ponchó.

0 carrera, 0 jit, 1 error, 1 quedó en circulación

Sancti Spíritus: Yunier Mendoza se embasa por error del antesalista Yuri Fernández en rolling por 3B. Carlos Gómez out en fly al central. Diasmani Ortiz batea para doble play 46-63 en rolling por 2B. Yunier Mendoza es out.

0 carrera, 0 jit, 1 error, 0 quedados

3 El juego, 0-1, ganando Sancti Spíritus

Villa Clara: 7- Julio Enrique Miranda Manso (R) jit de línea por el derecho. 8- Yuri Marcos Fernández de Armas (3B) se sacrifica de jit en rolling 14, de pícher al 2B que cubrió en 1B. Julio Enrique Miranda a 2B. 9- Ariel Alejandro Díaz Paret (2B) es out en fly al derecho. Julio Enrique Miranda es sorprendido en 2B cuando bateaba Magdiel Gómez.

0 carrera, 1 jit, 0 error, 1 quedó en circulación

Sancti Spíritus: 9- Alexis Miguel Varona Núñez (JI) out en fly corto al central. Rodoleisi Moreno recibe pelotazo y se roba la segunda base cuando batea Moisés Esquerrés. Wild pitch y Rodoleisi Moreno a 3B. Moisés Esquerrés sigue bateando y recibe boleto. Con hombres en 1B y 3B, Daviel Gómez out en fly de sacrificio al derecho e impulsa a R. Moreno con la primera carrera de Sancti Spíritus. Frederich Cepeda out en fly al izquierdo.

1 carrera, 0 jit, 0 error, 1 quedó en circulación



2 El juego, 0-0

Villa Clara: 4- Yeniet Pérez Romero (BD) out en línea al derecho. 5- Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) out en fly al central. 6- Juan Carlos López Rojas (JD) out 53 en rolling por 3B.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 0 quedados



Sancti Spíritus: 6- Carlos Gómez Roque (JC) out en fly al derecho. 7- Diasmani Ortiz Lugones (JD) se ponchó. 8- Yunior Ibarra Araque (R) se poncha.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 0 quedados

1 El juego, 0-0

Villa Clara: P: Yoanni Hernández Cruz (z). 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (SS) out 63 en rolling por el SS. 2- Reidel Pedraza Fernández (1B) se ponchó. 3- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) out en fly al central.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 0 quedados



Sancti Spíritus: P: Lanza Elier Carrillo. 1- Rodoleisi Moreno González (3B) conecta doble. 2- Moisés Esquerrés Valdés (SS) jit por el box. 3- Daviel Gómez Montero (2B) batea para doble play. Rodoleisi Moreno a 3B. 64-43. 4- Frederich Cepeda Cruz (BD) recibe boleto intencional. 5- Yunier Mendoza Alfonso (1B) out en fly al derecho.

0 carrera, 2 jits, 0 error, 2 quedaron