Villa Clara y Granma, 0-0, en el principio del segundo

Anotación por entradas:

ESTADIO MÁRTIRES DE BARBADOS, Bayamo

(Domingo, 10 de abril de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Villa Clara 0 0 1 0 Granma 0 0 1 0 Ganó Perdió Salvó

2 El juego, 0-0

Villa Clara: 4- Juan Carlos López Rojas (JD) out 43 en rolling por 2B

1 El juego, 0-0

Villa Clara: P: César Raúl García Rondón (d). 1- Ariel Alejandro Díaz Paret (2B) out 43 en rolling por 2B. 2- Yosbel Alexander Borges Arango (JC) conectó jit de línea al izquierdo, y fue cogido robando en out 26 cuando bateaba 3- Reidel Pedraza Fernández (1B), que recibe boleto. 4- Juan Carlos López Rojas (JD) bateando y Reidel Pedraza fue cogido robando en out 26.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 0 quedados

Granma: P: Elier Carrillo Suárez (d). 1- Yosbany Millán Blanco (3B) se ponchó. 2- Darién Palma Fonseca (JI) jit de rolling al central. 3- Osvaldo Abreu Sánchez (BD) se ponchó. 4- Carlos Benítez Pérez (2B) recibe pelotazo y Darién Palma avanza a 2B. 5- Guillermo José Avilés Difurnó (1B) out en fly al central.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 2 quedaron en circulación



Alineaciones iniciales: