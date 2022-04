Matanzas gana, 7-2, y sigue bateando en el noveno

Anotación por entradas:

ESTADIO AUGUSTO CÉSAR SANDINO, Santa Clara

(Miércoles, 27 de abril de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Matanzas 0 1 0 0 0 0 2 3 1 7 11 1 Villa Clara 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 1 Ganó Perdió Salvó Jonrones Erisbel Arruebarruena (2)

9 El juego, 6-2

Matanzas: P: Sale Eddy Howard Díaz y entra Marino Fernando Cárdenas Álvarez (d). Jefferson Delgado jit de rolling al izquierdo. Yoisnel Camejo al bate, y por wild pitch, Jefferson Delgado avanza a 2B. Yoisnel Camejo sigue bateando y recibe boleto. Erisbel Arruebarruena se ponchó. Roberto Álvarez jit de línea al izquierdo, Yoisnel Camejo avanza a 2B y Jefferson Delgado avanza a 3B. P: Sale Marino Cárdenas y entra José Carlos Quesada Darias (d). Yariel Duque recibe boleto que impulsa la séptima carrera

8 El juego, 6-2

Matanzas: Javier Camero jit de línea al central. (Yoisnel Camejo Delgado corre por Javier Camero en 1B). Erisbel Arruebarruena batea jonrón por el izquierdo que impulsa dos carreras para Matanzas (anotan Yoisnel Camejo y Arruebarruena). Juan Miguel Vázquez recibe boleto. (Roberto Álvarez corre en 1B). P: Sale Mailon Tomás Alonso y entra Eddy Howard Díaz Pérez (z). Yariel Duque Salgado (entró por Edel Tamayo que corrió por Ronney Muñiz) conecta jit de rolling al derecho, y Roberto Álvarez avanza a 3B. Andrys Pérez conecta fly de sacrificio que impulsa la sexta carrera (anota Roberto Álvarez). Julio César González se embasa por jugada de filder's choice 64 y Yariel Duque es out en 2B. Yadil Mujica conecta jit de rolling al derecho y Julio César González avanza a 2B. Ariel Sánchez out 63 en rolling por el SS.

3 carreras, 4 jits, 0 errores, 2 quedaron en circulación

Villa Clara: Cambio en 1B: Sale Ronney Muñiz y entra Yariel Mujica. Magdiel Gómez out 43 en rolling por 2B. Yosbel Borges se ponchó. Reidel Pedraza es out 13 en rolling al pícher.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

7 El juego, 3-2

Matanzas: Jonrón de Arruebarruena empata el juego, 2-2. Juan Miguel Vázquez out 63 en rolling por el SS. Ronney Muñiz jit de rolling al derecho. Andrys Pérez out en fly al derecho. Julio César González recibe boleto y Ronney Muñiz avanza a 2B. (Edel Tamayo corre por Ronney Muñiz en 2B). Yadil Mujica conecta jit de rolling al derecho que impulsa la tercera carrera de Matanzas (anota Edel Tamayo que corre por Ronney Muñiz) y Julio César González avanza a 2B. Ariel Sánchez recibe boleto, Yadil Mujica avanza a 2B y Julio César González a 3B. P: Sale Oscar Hernández y entra Mailon Tomás Alonso Toledo (d). Con las bases llenas, Jefferson Delgado es out 13 en rolling por el box.

2 carreras, 3 jits, 0 errores, 3 quedaron en circulación

Arruebarruena empató el juego, 2-2, con un largo jonrón sin hombres en circulación.

Jugada en home que terminó con la tercera carrera de Matanzas.

Villa Clara: Ariel Pestano se poncha. Cristian Rodríguez se poncha. Ariel Díaz Paret es out 63 en rolling por el SS.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados en circulación

6 El juego, 1-2

Matanzas: Ariel Sánchez out en fly al izquierdo, Jefferson Delgado foul fly a 1B. Javier Camero se poncha.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados en circulación

Villa Clara: Reidel Pedraza recibe boleto. Leandro Turiño conecta jit de rolling al izquierdo y Reidel Pedraza avanza a 2B. P: Sale Noelvis Entenza y entra Denis Quesada Díaz (z). Yurién Vizcaíno es out 1 en fly al pícher. P: Sale Denis Quesada y entra Bryan Álvarez (d). Julio Enrique Miranda batea para doble play 663 en rolling por el SS, y Leandro Turiño es out en 2B.

5 El juego, 1-2

Matanzas: Ronney Muñiz recibe boleto. Andrys Pérez se sacrifica de jit y se embasa por jugada de filder's choice y Ronney Muñiz avanza a 2B. Julio César González se embasa por jugada de filder's choice 16 y Ronney Muñiz es out en 3B, Andrys Pérez llega a 2B. Yadil Mujica es out 6 en línea al SS y Andrys Pérez es out 64.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 1 quedó en circulación

Villa Clara: Cristian Rodríguez conecta jit de rolling al izquierdo. Ariel Díaz se sacrifica de jit 14 y Cristian Rodríguez avanza a 2B. Magdiel Gómez al bate y Cristian Rodríguez llega a 3B por error en tiro del lanzador Noelvis Entenza al virarse a 2B. Magdiel Gómez sigue bateando y es out 13 en rolling al box. Yosbel Borges se poncha.

0 carreras, 1 jit, 1 error, 1 quedó en circulación

4 El juego, 1-2

Matanzas: Jefferson Delgado jit de rolling al izquierdo. Javier Camero es out en fly al derecho al guante del camarero. Bárbaro Erisbel Arruebarruena se ponchó. Juan Miguel Vázquez se poncha.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación

Villa Clara: Magdiel Gómez out 43 en rolling por 2B. Yosbel Borges se poncha. Reidel Pedraza jit de rolling por el central. Leandro Turiño doble de rolling al izquierdo, que impulsa la primera de Villa Clara (anota Reidel Pedraza). Yurién Vizcaíno recibe boleto intencional. Julio Enrique Miranda conecta jit de rolling por el centro, que impulsa la segunda carrera (anota Leandro Turiño) y Yurién Vizcaíno avanza a 2B. Ariel Pestano es out 43 en rolling por 2B.

2 carreras, 3 jits, 0 errores, 2 quedaron en circulación

Reidel Pedraza conecta el primer jit de Villa Clara en el cuarto inning. Leandro Turiño impulsa la primera carrera de Villa Clara. Julio Enrique Miranda impulsó la segunda carrera de Villa Clara.

3 El juego, 1-0

Matanzas: 9- Julio César González Navarro (3B) out 5 en línea a 3B. Yadil Mujica out 43 en rolling por 2B. Ariel Sánchez out 43 en rolling por 2B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados



Villa Clara: 7- Ariel Pestano Rosado (BD) se poncha. 8- Cristhian Leonardo Rdguez García (3B) out 63 en rolling por el SS. 9- Ariel Alejandro Díaz Paret (2B) out 13 en rolling por el box.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

2 El juego, 1-0

Matanzas: 4- Javier Camero Rodríguez (JI) se embasa por error en tiro del camarero Ariel Díaz en rolling por 2B. 5- Bárbaro Erisbel Arrruebarruena (SS) jit de línea por el central y llega a 2B, y Javier Camero avanza a 3B. (Villa Clara reclamó la jugada, pero se mantuvo la decisión de quieto en 2B). 6- Juan Miguel Vázquez Turiño (JD) out en rolling 43 por 2B, e impulsa la primera carrera de Matanzas (anota Javier Camero) y Erisbel Arruebarruena llega a 3B. 7- Ronney Muñiz García (1B) es out 63 en rolling por el SS. 8- Andrys Pérez García (R) se ponchó.

1 carrera, 1 jit, 1 error, 1 quedó en circulación

Villa Clara reclamó la jugada, pero se ratificó el quieto de Erisbel Arruebarruena en segunda. (Foto: Captura de video)

Villa Clara: 4- Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) out 43 en rolling por 2B. 5- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) es out en fly al central. 6- Julio Enrique Miranda Manso (R) out en fly al izquierdo.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados



1 El juego, 0-0

Matanzas: P: Oscar Hernández Orta (z). Yadil Mujica Díaz (2B) out en fly al izquierdo. 2- Ariel Sánchez Sánchez (JC) se ponchó. 3- Jefferson Delgado Castañeda (BD) out 63 en rolling por el SS.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

Villa Clara: P: Noelvis Entenza González (d). 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (SS) out en fly al central. 2- Yosbel Alexander Borges Arango (JD) out en fly al central. 3- Reidel Pedraza Fernández (1B) es out 13 en rolling al box.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

Alineaciones iniciales: