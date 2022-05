Villa Clara gana, 5-1, en el principio del cuarto

ESTADIO 5 DE SEPTIEMBRE, Cienfuegos

(Miércoles, 11 de mayo de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Villa Clara 1 1 0 3 5 7 1 Cienfuegos 0 1 0 1 4 1 Ganó Perdió Salvó Jonrón

4 El juego, 4-1

Villa Clara: Yurién Vizcaíno jit de rolling al central. Leandro Turiño jit de rolling al izquierdo y Yurién Vizcaíno avanza a 2B. Ariel Pestano al bate, y por wild pitch, Yurién Vizcaíno avanza a 3B y Leandro Turiño a 2B. Sigue bateando Ariel Pestano y conecta doble de línea al izquierdo que impulsa las carreras 3 y 4 para Villa Clara (anotan Yurién Vizcaíno y Leandro Turiño). P: Sale Islay Sotolongo y entra Pedro Mesa Muñiz (d). Yuri Fernández recibe boleto. Cristian Rodríguez batea para doble play en línea y es forzado en 2B Yuri Fernández, Ariel Pestano avanza a 3B. Magdiel Gómez conecta jit de rolling que impulsa la quinta carrera. Reidel Pedraza al bate, y Magdiel Gómez se roba la 2B. Sigue bateando Reidel Pedraza

0 carreras, 4 jits,

3 El juego, 2-1

Villa Clara: Reidel Pedraza out 63 en rolling por SS. Juan Carlos López es out 6 en línea al SS. Yeniet Pérez out en fly largo al central.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedaron en circulación

Cienfuegos: Pavel Quesada es out 3 en rolling por 1B. Yoasnier Pérez se poncha. Adrián Rivera jit de fly al central. Xian Vega se ponchó.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación

2 El juego, 2-1

Villa Clara: 6- Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) recibe boleto. 7- Ariel Pestano Rosado (R) se embasa por jugada de filder's choice 16 en rolling de frente al pícher, y Leandro Turiño es out forzado en 2B. 8- Yuri Marcos Fernández de Armas (3B) jit de fly al derecho y Ariel Pestano avanza a 3B. 9- Cristhian Leonardo Rdguez García (SS) se embasa por jugada de filder's choice 64, y Ariel Pestano anota la segunda carrera de Villa Clara y Yuri Fernández es forzado en 2B. Magdiel Gómez es out en línea 5 al 3B.

1 carrera, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación

Cienfuegos: 7- Xian Vega Urrutia (1B) doble de línea por el izquierdo. 8- Leonardo Montero Alfonso (R) jit de línea al derecho y Xian Vega avanza a 3B. 9- José Manuel Borroto Morales (JC) jit de línea al izquierdo, que impulsa la primera carrera de Cienfuegos (anota Xian Vega), y Leonardo Montero avanza a 2B. Luis Vicente Mateo es out en fly al pícher. Orlando Santos es out en fly al derecho. Yusniel Ibáñez es out en fly al central al guante del camarero.

1 carrrera, 3 jits, 0 errores, 2 quedaron en circulación

1 El juego, 1-0

Villa Clara: P: Islay Sotolongo Pedraza (z). 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) se poncha. 2- Reidel Pedraza Fernández (1B) conecta doble de fly al derecho. 3- Juan Carlos López Rojas (JD) jit de rolling al izquierdo, y Reidel Pedraza llega a 3B, y por error del jardinero izquierdo Yosanier Pérez anota la primera carrera. 4- Yeniet Pérez Romero (BD) recibe boleto intencional. 5- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) es out en línea por 2B y se completa el doble play 46 y Juan Carlos López es out.

1 carrera, 2 jits, 1 error, 1 quedó en circulación

Cienfuegos: P: Freddy Asiel Álvarez Sáez (d). 1- Luis Vicente Mateo Terry (SS) es out 43 en rolling por 2B. 2- Orlando Santos Castelló (2B) recibe boleto. 3- Yusniel Ibáñez Aragón (JD) se embasa por error del camarero Magdiel Alfredo Gómez, y Orlando Santos avanza a 2B. 4- Pavel Quesada Pedroso (BD) se embasa por jugada de filder's choice 46, Yusniel Ibáñez es out y Orlando Santos avanza a 3B. 5- Yoasnier Emilio Pérez Moreno (JI) recibe boleto, y Pavel Quesada avanza a 2B. Con las bases llenas, 6- Adrián Rivera Mora (3B) se embasa por jugada de filder's choice 5 en rolling por 3B y Pavel Quesada es out forzado en 2B.

0 carreras, 0 jits, 1 error, 3 quedaron en circulación

Alineaciones iniciales: