La eficiencia económica como respuesta al bloqueo

A menos de 24 horas de que los pueblos del mundo den otro contundente NO al injusto bloqueo norteamericano contra Cuba, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, en visita de trabajo a Villa Clara, manifestó que ante cada medida de la administración Trump, la mejor respuesta está en la eficiencia de la economía: «Plan contra plan, como nos dijo el Maestro Martí. A cada medida, responderle con resultados concretos, ser más productivos y cumplir los planes, pues no podemos darnos el lujo de perder».

Durante una intensa jornada de trabajo, Valdés Mesa chequeó los preparativos de la venidera zafra azucarera, para lo cual recorrió los centrales «Ifraín Alfonso», de Ranchuelo, y «José María Pérez», de Camajuaní, y departió con directivos y trabajadores de la importante agroindustria. En horas de la tarde se reunió con los principales dirigentes del sector en la sede del Gobierno Provincial.

Valdés Mesa enfatizó en la atención a la fuerza de trabajo calificada en la Empresa Azucarera y aumentar la recuperación cañera en el sector. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Igualmente, el vicepresidente cubano visitó áreas del polo productivo del Yabú y finalizó con un intercambio en la propia Asamblea Provincial del Poder Popular acerca de la situación agroalimentaria de la provincia; con énfasis, en la contratación agrícola y sus dificultades.

Al abordar el tema de la contienda azucarera que se avecina –prevista para iniciar el 10 de diciembre– se reconoció la tradición azucarera de Villa Clara, con el mayor plan de producción de crudo del país, estimado en 177 102 toneladas, y se explicitó por parte del alto directivo cubano la necesidad de rescatar el orgullo del sector azucarero y de levantar la autoestima de sus trabajadores, así como su sentido de pertenencia.

Se trata, como afirmó, de un sector con tradición, que es cultura y orgullo de la nación, pero también resulta clave para el desarrollo económico del país. «Esta es una provincia con experiencia y con cultura. Ustedes, los villaclareños, no pueden dejar de ser buenos azucareros».

Tras la exposición de Andrés Durán Fundora, director del Grupo Azucarero (AZCUBA) en Villa Clara, Valdés Mesa hizo ver la necesidad de sembrar más caña, tarea que calificó como la más importante de todas, así como elevar los rendimientos agrícolas, pues no se superan las 37 toneladas por hectárea.

Para el vicepresidente –quien preside un grupo temporal creado para elevar los rendimientos de la agroindustria azucarera–, la primera prioridad de AZCUBA está en la siembra de caña. En los últimos cinco años, ejemplificó, se ha perdido el equivalente de uno, por lo que se ha dejado de sembrar en el país.

Por ello, criticó los planes, a los que exigió ser más tensos y duros, como duras son las medidas de la administración Trump. Tenemos la obligación de fracturar el bloqueo, como nos ha llamado el presidente Díaz-Canel, afirmó Valdés Mesa, para lo cual, significó, se cuenta con el mejor de los recursos: los hombres: «Nosotros los cubanos, somos más duros que el bloqueo».

En el recorrido por el «Ifraín Alfonso» conversó con varios obreros enfrascados en las reparaciones industriales y se interesó por la fuerza laboral, pues faltan 27 trabajadores; de ellos, 12 en puestos claves dentro del ingenio.

Julio Andrés García Pérez, presidente del Grupo Azucarero Azcuba, quien acompañó al vicepresidente cubano, significó que todavía allí no se ha modificado el escenario existente en zafras anteriores y hay que lograrlo.

La zafra chica la iniciará el «Ifraín Alfonso» el 20 de diciembre y, según lo planificado, se extenderá hasta el 9 de abril de 2020, con 112 días de molienda.

Luego Valdés Mesa recorrió el ingenio «José María Pérez», de Camajuaní, y se interesó por la unidad docente que la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas tiene allí en proceso de creación, como parte del necesario vínculo entre la ciencia y la producción.

El vicepresidente de la República de Cuba dialogó con los trabajadores de la UEB «José María Pérez» de Camajuaní. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

El vicepresidente cubano conoció, además, que las reparaciones se encuentran al 75 % y la arrancada está prevista para el 10 de diciembre próximo. Dialogó con el cincuentenario Jesús Cruz, mecánico de la casa de calderas, e insistió en la importancia de crear en los trabajadores una cultura económica que los haga partícipe de los resultados y los comprometa con ellos: «Nuestra economía socialista tiene que ser eficiente», afirmó.

Posteriormente, en reunión con los directivos de AZCUBA, Valdés Mesa volvió a enfatizar en la planificación, pues existen muchas reservas productivas. Solicitó lograr rendimientos industriales en la zafra chica superiores al 7 % planificado y recabó la necesidad de preparar a los productores para el nuevo sistema del pago por rendimiento de la caña de azúcar.

Se refirió a la urgencia de incrementar los ingresos, la sustitución de importaciones y en lograr un mayor control del combustible, para así evitar el robo y la dilapidación de tan preciado recurso.

El también miembro del Buró Político –tras recorrer áreas de la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú–, se interesó por la situación de la siembra de frío y los atrasos existentes; así como por las afectaciones en varios cultivos como yuca, maíz, boniato, tomate, hortalizas, frutales y granos.

Al respecto, el alto directivo planteó la necesidad de ponerse al día en este mes de noviembre, como garantía para asegurar la alimentación del pueblo en el primer semestre del 2020; en particular, de los santaclareños, pues habrá mayor disponibilidad de combustible.

Valdés Mesa solicitó perfeccionar la planificación y agilizar el proceso de contratación, pues existen 156 productores aún por legalizar sus producciones.

Con relación al maíz, solicitó el incremento del área cultivable, pues el país no puede seguir importando volúmenes tan altos, que superan las 900 000 toneladas anuales. Se debe sembrar maíz y yuca en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades tanto humanas, como de la alimentación animal, dijo el vicepresidente del país.

En intercambio con los directivos del sector no faltó tampoco el reclamo de perfeccionar el autoabastecimiento municipal, pues no se alcanza el per cápita de libras de viandas y vegetales previsto por habitante, siendo Corralillo, el municipio más afectado de Villa Clara, con apenas algo más de 13 libras mensuales por persona.

También se dialogó acerca de la llamada agricultura familiar, donde existen más de 94 000 patios en toda la geografía villaclareña, así como del uso de la tracción animal, la que se ha ido empleando más y mejor en el territorio, pues solo en Camajuaní hay unas 1300 yuntas en función del trabajo agrícola.

Se planteó, además, la necesidad de elevar los rendimientos y hacer una contratación de mayor eficiencia y calidad. Al respecto, el vicepresidente de la República enfatizó que se trata de un instrumento económico que asegura el cumplimiento de los planes productivos, cuya principal responsabilidad recae en el Estado:

«Hay que contratar todo lo que se produce y comprobar el destino de esas producciones, para que no desvíen. Esa es función de la Agricultura y la tiene que cumplir con calidad. Se trata de un indicador económico imprescindible».

Al finalizar el diálogo con los trabajadores del sector agrícola villaclareño, Valdés Mesa volvió a insistir en perfeccionar la planificación, en incrementar la siembra de maíz y yuca y dejar resueltos los atrasos existentes en la contratación agrícola. «Nos vemos otra vez en la siembra de primavera», dijo a manera de despedida.

Durante todo el recorrido, estuvo acompañado por la miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara Yudí Rodríguez Hernández, y por Alberto López Díaz, presidente del Poder Popular.

Participaron otros dirigentes y funcionarios del sistema de la Agricultura y del grupo empresarial AZCUBA.