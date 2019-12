Encrucijada en Revolución

Desde que el 14 de noviembre se diera a conocer la noticia de que sería la sede del acto provincial por el aniversario 61 del Triunfo de la Revolución, Encrucijada es un volcán.

Un equipo de reporteros de Vanguardia recorrió durante varias horas diferentes lugares del territorio y corroboró lo expresado por el secretario del Partido en el territorio, Isael Rodríguez Rodríguez, quien en diálogo previo afirmó que Encrucijada estaba revolucionada, y aunque quedaba mucho por hacer en espera del acto del día 27 de diciembre, no veríamos otra cosa que no fuera consagración y entrega.

La mejor UEB de Materiales de la Construcción de Villa Cara

La Unidad Empresarial de Base #13 del municipio Encrucijada, perteneciente a la Empresa Provincial de Producción Local de Materiales de la Construcción (EPLMC), es una entidad de referencia en el territorio, y ahora mismo se encuentra en un proceso de crecimiento que permitirá ampliar aún más sus capacidades.

Su director, Gilberto Fernández Valle, explicó a Vanguardia que «a pesar de los problemas con el combustible y el acero, específicamente el alambrón, este año logramos la producción de 4544 vigas y 687 tanques de agua. Asimismo, hemos producido más de 370 000 bloques y 4500 metros cuadrados de piso».

La UEB de Encrucijada, con Gilberto Fernández, al frente, se propone para el 2020 construir lo necesario para dos viviendas diarias. (Foto: Gabriel López Santana)

La unidad, con casi 30 años de trabajo, recibió un buen impulso logístico, pues «gracias a la ayuda del proyecto Hábitat 2 de la Universidad Central ya contamos con una ponedora de bloques, una máquina fija, unas bandas transportadoras y estamos a punto de recibir dos prensas hidráulicas, equipos que pensamos estén funcionando antes del 15 de enero próximo».

Gilberto Fernández tiene confianza plena en sus 67 trabajadores y como prueba de ello cita la construcción por sus propios medios de «El Coloso», como le llaman cariñosamente a un molino de piedra que desde hace dos años ayuda a la unidad a cumplir con los planes de producción: «Desde entonces, con la ayuda de ese molino convertimos la piedra de mayor volumen en material para la producción de bloques».

Buena parte de la remodelación constructiva que hoy vive Encrucijada se debe al empeño de los hombres y mujeres que conforman esta UEB. Sin embargo, la propia entidad tiene fijado como uno de sus objetivos para el próximo año la construcción de un comedor y otras instalaciones que acomoden a estos trabajadores en las condiciones que su importante labor merece.

Producir la comida que el pueblo exige

En un municipio esencialmente agrícola, la producción de comida se torna vital y exige elevar los niveles de eficiencia de su agricultura, aún distante de lo que se requiere.

A pesar de las limitaciones climatológicas y de recursos, en particular energéticos, se ha logrado durante los meses finales del año un per cápita de 22,53 libras por cada uno de los 31 304 habitantes registrados en el municipio, según información brindada por Yanelis Saborido Pérez, delegada de la Agricultura en el territorio; todavía distante de las 30 libras por las que apuesta el país, pero con síntomas de mejoría, pues al inicio del 2019 no se rebasaban las 12 per cápita.

En recorrido por instalaciones agrícolas del territorio pudimos apreciaren la UEB de Acopio el único Punto Móvil existente en Villa Clara, encargado de llevar las producciones agropecuarias y cárnicas a lugares distantes, tales como los consejos populares de Dos Hermanas y El Piñón.

Único Punto de Venta Móvil existente en Villa Clara. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Luego llegamos a la Casa de Posturas y Huertos, perteneciente a la UEB de la Granja Urbana y Suburbana, que lleva el nombre de la heroína del Moncada, Haydée Santamaría. Allí dialogamos brevemente con Alberto Pérez Serpa, conocido como Pino, trabajador encargado de las más de 23 700 plántulas de tomate existentes en una moderna Casa de Posturas, de tecnología canadiense.Instalación que asegura una semilla debidamente certificada y de calidad a los productores del municipio.

Alberto Pérez muestra las plántulas de tomate ya germinadas y con un crecimiento lozano. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

El tránsito agrícola terminó en Calabazar de Sagua, con la visita al centro comercial que dirige Silvia Cuello Pérez, perteneciente a Suministros Agropecuarios, y cuya misión es abastecer a los productores del municipio de los insumos y avituallamientos necesarios para sus cosechas.

En dicha localidad vimosuna tienda que oferta a los productores ropa de trabajo, calzado, sombreros, vainas de machetes, guatacas, picos, balanzas, entre otros tantos objetos e instrumentos de utilidad. También el fertilizante que precisan para las cosechas; con especial énfasis en los biofertilizantes, como el fitomas y el quitomax, cada día más necesarios en nuestra agricultura.

Nueva farmacia y opciones para aliviar las colas

En el año que casi culmina, el municipio se propuso la ejecución de tres obras principales como parte del Plan de Mantenimiento y Reparación de la red de farmacias: la unidad de Calabazar, remodelada al cien por ciento, la óptica de ese mismo poblado y la unidad principal del municipio que ya está a punto de culminar su reparación.

«En este último caso, hay que destacar el esfuerzo realizado por los trabajadores del centro, quienes no detuvieron el servicio ni un solo día y participaron en las diferentes labores», explicó Eduardo Peñate Castillo, director de la red en Encrucijada.

En este sector también se demuestra la voluntad de los encrucijadenses por solucionar los problemas de la mejor manera posible: «Un logro importante para nosotros este año llegó a partir de una idea implementada en el consejo popular de Calabazar, en donde solicitamos a la dirección provincial la posibilidad de que los propios delegados de los consejos populares definieran a las personas con prioridades para la compra de medicamentos», explicó Peñate Castillo.

De esta manera, por ejemplo, en el caso del personal de Educación se le autoriza a una persona para que adquiera los medicamentos de los maestros y estos no afectan su horario de trabajo ni dejan de comprar sus medicinas. «Además, los delegados de los diferentes consejos populares se encargan de organizar la cola con tickets numerados, de manera que nuestros trabajadores puedan concentrarse completamente en realizar su labor con la mayor calidad posible», argumentó el directivo.

Debido a ello, el 95% de las farmacias del municipio han sido remodeladas y se ha reducido drásticamente la cifra de planteamientos del pueblo al Gobierno municipal acerca de este importante servicio a la sociedad.

Con Zanetti, en la UEB Embotelladora Calabazar

Se trata de la fábrica insigne de Encrucijada, con un director como Luis Zanetti Navarro, quien la dirige desde 1994, y cuyo objeto social asegura envasar el tan gustado ron Decano de litro y medio, y las bolsas de refresco Coral, ambos escasos por estos días, a pesar de las alternativas que allí emplean para no dejar de producirlos, incluso, ni en los llamados horario picos: se sigue envasando el ron por gravedad, sin hacer uso de la energía eléctrica.

Cada día envasan unas 40 000 bolsas de refresco Coral y 1900 cajas de ron Decano, de seis pomos cada una.

Más de 1900 cajas del gustado ron Decano, de litro y medio, pueden ser embasadas en la fábrica que dirige Zanetti, por cinco años consecutivos Vanguardia Nacional. ( Foto: Ramón Barreras Valdés)

«Somos Vanguardia Nacional del Sindicato de la Industria Alimentaria por cinco años consecutivos, condición que aspiramos mantener en el presente 2019, y podemos todavía hacer más si nos acomodan lo relacionado con la electricidad. Aunque seguimos envasando por gravedad el ron, tenemos que parar en los horarios picos en el llenado de las bolsas de refresco y en el área del soplado de los envases para el ron y el sirope», afirma Zanetti, quien además es delegado del Poder Popular y presidente de la Zona de Defensa de Calabazar de Sagua.

Durante el recorrido no faltó la visita a otros dos centros destacados: la UEB Acueducto y Alcantarillado, Vanguardia Nacional, y la UEB 405 Mayorista de Alimentos, unidad modelo, ambas en el propio Calabazar de Sagua. Igualmente estuvimos en la Casa del Maní, inaugurada el 14 de noviembre, un punto de venta de la CCS José Martí, estrechamente entrelazado con ManíBormey, de Santa Clara.

Igualmente fue visitado el central «Abel Santamaría», envuelto en su zafra chica, y con el compromiso de producir 1914 toneladas de azúcar hasta el cierre de diciembre, y un total de 19 834 en los 121 días previstos de molienda.

Para el acto provincial por el aniversario 61 del triunfo de la Revolución restan pocos días, y los encrucijadenses tendrán que seguir multiplicándose. En la noche previa, disfrutarán de una hermosa gala cultural y el viernes 27 de diciembre,en horas tempranas de la mañana,colmarán la Plaza Abel Santamaría Cuadrado, hermoso y simbólico lugar que recuerda al «más generoso, querido e intrépido» de los jóvenes que asaltaron el Moncada; al hijo de Encrucijada que prefirió morir para salvar a Fidel, pues, como le dijo a su hermana Haydée, si Fidel vivía, la Revolución también viviría.