¿Frío o calor?

La incógnita la despeja el master Amaury Machado Montes de Oca, pero antes aclara que la madrugada de este jueves 23 de enero resultó la más fría, incluso superior a la del miércoles.

(Foto: Tomada de Internet)

Quien está al frente del Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial, asegura que ha sido una jornada sin precedentes en los últimos tiempos, si se tiene en cuenta que el último registro de períodos consecutivos de frío ocurrió en la temporada 2009—2010 cuando La Habana detuvo los termómetros en 2,5 oC.

El panorama provincial muestra un 7,7 oC en la estación premontañosa ubicada en La Piedra (Manicaragua), mientras Santo Domingo registró (8,8 oC), Caibarién (11,0 oC), Sagua la Grande (10,5 oC), Santa Clara (9,0 oC), y la estación automática ubicada en el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría, 8,0 oC, en un período en que la provincia lleva de 36 a 48 horas con temperaturas que oscilan entre los 7,0 oC y los 18 oC.

Placetas no dispone de una estación específica, pero debe haber tenido, sin reportes confirmados, menos de 10 oC atribuibles a las características propias del municipio.

Para quienes disfrutamos del invierno no hay buenas noticias. «A partir de hoy se nota un cambio. Ayer con sol era irresistible salir a la calle; sin embargo, las temperaturas ascienden, y se esperan máximas este jueves sobre los 26,0 oC», indicó el especialista.

Las madrugadas seguirán siendo frías, pero irán en ascenso durante los días para descender algo en las noches, con mínimas entre 12,0 oC y 13,0 oC, y en algunos lugares 10,0 oC. Las máximas oscilarán entre los 26,0 oC y los 28,0 oC con escasas probabilidades de lluvias, aunque no es descartable algún chubasco aislado.

Explica Amaury Machado que este invierno ha tenido características especiales. El pasado año no sentimos frío, y ninguna estación meteorológica reportó valores por debajo de 10 oC. El miércoles 22 de enero se mantuvo el frío durante todo el día producto de una masa ártica que descendió antes de los siete días, para desplazar el frío en apenas 72 horas.

«Y ocurrió otro fenómeno. El frente transitó sin dejar lluvias, solo algunas muy ligeras que no reportaron acumulados significativos, y durante su paso se produjo una zona de bajas presiones muy intensa, al norte de las Bahamas, con aire frío que apuntaba directamente hacia la región central».

Ya entramos en el período más frío del año, comprendido del 15 de enero al 15 de febrero, caracterizado por considerables masas árticas que llegan a nuestro país.

En medio de todo sorprenden realidades que llaman la atención, a tal punto que en el oriente cubano posiblemente aparezcan cuatro récords de temperatura mínima en la ciudad de Manzanillo, con 10,1 oC, Jíquima, (8,2 oC), Pinares de Mayarí, (6,5 oC), ambas en Holguín, y 7,0 oC en Veguitas, (Granma). Este último registra cierta paradoja a tenor de que en múltiples ocasiones ha reportado valores excesivos de calor en el país.

Ante la influencia invernal Machado Montes de Oca recuerda algunas medidas a adoptar en poblaciones vulnerables como los ancianos, los niños y las embarazadas que no deben exponerse al aire intenso ni exponerse a temperaturas bajas sin la debida protección debido a que pudieran aparecer rasgos de hipotermia.

Sugiere, además, calentar el agua destinada al baño y no dormir a la intemperie.