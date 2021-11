Camajuaní se mira por dentro

Con la conmemoración de los 128 años de la muerte de Mariana Grajales —la madre de los Maceo—, el quinto aniversario de la partida física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y las nueve décadas de la fundación del primer Partido Comunista en Camajuaní, comenzó este domingo la Asamblea de Balance del PCC en el municipio.

En el informe presentado ante los delegados, Yoani Aguilar Sierra, primer secretario del Comité Municipal del Partido, reflejó los resultados, deficiencias y proyecciones de la organización partidista. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Para debatir sobre la vida interna de la organización, la producción de alimentos y la atención al sector no estatal de la economía, se dieron cita los 110 delegados, en un encuentro presidido por Emilio Almaguer Perdomo, funcionario del Comité Central del Partido; Laura García Soriano, presidenta de la Comisión de Apelaciones del Comité Central; el Buró Provincial, encabezado por su primera secretaria, Yudí Rodríguez Hernández, y Yoani Aguilar Sierra, primer secretario del Comité Municipal.

Durante la presentación del informe, Aguilar Sierra exhortó a crear núcleos donde no existe estructura partidista, aumentar la preparación, exigencia y control en las organizaciones de base, involucrar a todos los trabajadores en la toma de decisiones y continuar prestando atención a la Unión de Jóvenes Comunistas.

«Perfeccionar la acción del Partido para que los resultados económicos se correspondan con la demanda social y el interés de la nación», resulta, a su juicio, otra misión de la organización, cuyo cumplimiento implica potenciar la sustitución de importaciones, incrementar los rubros exportables, e integrar a los sectores estatal y no estatal para favorecer encadenamientos productivos.

En tal sentido, sobresalen los aportes de unos 9000 trabajadores por cuenta propia y del sector cooperativo y campesino, así como 18 mipymes en proceso, con más de 400 empleos.

Aunque el municipio avanza en el programa de soberanía alimentaria, los resultados no satisfacen la demanda. «La situación de la agricultura se muestra tensa, por la carencia de insumos y combustibles. No se cubren las necesidades de la población y se evidencia insuficiente atención y exigencia a las formas productivas», reseñó el primer secretario del Comité Municipal.

Hacer corresponder la realidad económica, política y social del territorio con las necesidades de sus pobladores, constituye una motivación para los militantes del Partido. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

El informe presentado ante los delegados también constituyó un llamado a optimizar la comunicación social, explotar todo el potencial de ciencia e innovación para impulsar el desarrollo, continuar la labor de seguridad y asistencia social con las familias vulnerables, y mantener la batalla ideológica a través de las redes sociales. «No podemos renunciar a construir una sociedad socialista, próspera, sostenible, inclusiva y perfectible», aseveró.

Con una crítica al formalismo, la poca dedicación al funcionamiento del núcleo y el desconocimiento de los documentos rectores del PCC, abrió el debate Orlando Torres, militante de un núcleo zonal en el consejo popular de Taguayabón.

«Si en las organizaciones de base del Partido no hay vida interna, ¿qué vida externa vamos a controlar? ¿Cómo hacer un análisis objetivo, desde el punto de vista económico, si no tenemos esa cultura? ¿Cómo vamos a resolver los problemas? Dialoguemos, intercambiemos persona a persona, aunque lo que digan no nos guste a veces», reflexionó.

Antes de comenzar la Asamblea de Balance, los delegados e invitados apreciaron una exposición con las principales producciones del territorio. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Para Berto Leyva Hernández, representante del sector cañero-azucarero, contribuir a aumentar los crecimientos de las áreas cañeras, en correspondencia con las potencialidades de la industria; completar y capacitar al personal, evitar pérdidas en el proceso fabril, y atender el crecimiento, indisciplinas y sanciones de la militancia devienen urgencias para la organización política.

Por su parte, Yadián Beltrán Carrazana explicó que la labor partidista en la UEB Empacadora Osvaldo Herrera se orienta hacia la búsqueda de alternativas ante la falta de materias primas, la reubicación de trabajadores interruptos y las innovaciones para superar la obsolescencia tecnológica.

La primera secretaria del Comité Provincial del Partido, Yudí Rodríguez Hernández, alertó que la continuidad en las filas no se limita al Comité Central, sino que surge en la base, cuando los jóvenes se incorporan y asuman cargos de dirección administrativa, política y sindical, acompañados por el conocimiento de las generaciones más experimentadas.

Buró municipal del Partido en Camajuaní, Villa Clara.

Comité municipal del Partido en Camajuaní, Villa Clara.

Rodríguez Hernández abogó por eliminar prejuicios y viejos métodos de trabajo: «El Partido tiene que ser el alma de la Revolución en el centro aboral: discutiendo con transparencia, quitando esquemas y trabas, ayudando, alertando, analizando. A lo mejor no tenemos que hacerlo entre cuatro paredes, sino en la punta del surco, en un taller, en el centro productivo».

Asimismo, orientó perfeccionar el estudio socio-político para crear o aumentar las estructuras en los sectores agropecuario, cañero-azucarero y no estatal, decisorios en el municipio.

Como respuesta, Aliesky Ramos González, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, expuso los resultados del trabajo político-ideológico de su núcleo. En 56 grupos de creación artística que acogen a 290 artesanos y 1350 trabajadores contratados, han creado ocho núcleos del Partido y varios comités de base de la UJC.

A involucrar a los trabajadores en los debates de los temas más preocupantes, como vía para democratizar el Partido y fortalecer su vínculo con las masas, instó Emilio Almaguer Perdomo, funcionario del Comité Central. Mientras que Laura García Soriano, jefa de la comisión de Apelaciones de este órgano, destacó la necesidad de efectuar la rendición de cuenta con calidad y apego a los reglamentos y estatutos.

Antes y después de la Asamblea, los camajuanenses dieron muestra de sus tradiciones parranderas. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Durante las conclusiones del encuentro, Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial, ratificó las prioridades de trabajo debatidas por los delegados. Además, convocó a impulsar la política de la vivienda, los programas de desarrollo local, el trabajo en las comunidades más complejas, la calidad de los servicios, el combate contra la corrupción, el delito y las ilegalidades; los proyectos comunicacionales atractivos y novedosos, desde la inteligencia, la ética y la verdad; sin que el espacio virtual suplante a la realidad palpable.

«Para ello se impone un partido firme, cohesionado y disciplinado. No puede quedar un militante sin una tarea asignada, y que esta responda a las prioridades de la organización de base nos identificarán como la vanguardia que soñaron Martí, Mella y Fidel», concluyó.

En la cita fueron electos los miembros del nuevo Comité Municipal y su Buró Ejecutivo, los presidentes de las comisiones de trabajo y la delegación que representará al municipio en la Asamblea Provincial.