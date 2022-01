Maestras..., creadoras

En 1960 se inicia la formación emergente de maestros con los voluntarios para dar respuesta a la revolución educacional. En Las Villas, uno de los grupos emergentes de alfabetizadores recibió su preparación en el lugar que hoy ocupa la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.

El llamado a la alfabetización se produjo al yo cumplir 11 años. Mi mamá, con un pensamiento avanzado para la época, me apoyó en cuanto pudo y comencé a asistir a clases de preparación para alfabetizadores emergentes en la Universidad de Las Villas.

Por aquellos días de Revolución, el Comandante en Jefe Fidel Castro sugirió que fuera Varadero el lugar para la preparación de los alfabetizadores. De esta forma, los que nunca tuvieron acceso a esta hermosa playa pudieron prepararse y disfrutar de sus paisajes. El 16 de abril de 1961 llegó el primer contingente, integrado por 2000 jóvenes.

La muerte de Conrado Benítez marcó un antes y un después en nuestras vidas. Los futuros alfabetizadores se preparaban para partir hacia Varadero, donde sería la preparación. Mi abuelo, preocupado por mi vida e insistiendo en mi corta edad y experiencia, me impidió asistir. Yo alfabeticé en mi barrio, a dos vecinos de la zona.

En los terrenos donde hoy se erige el IPVCE Comandante Ernesto Guevara, se ubicaban varias fincas de campesinos en pésimas condiciones constructivas y con escasos recursos.

Yo nunca imaginé ser profesora. Me gustaban mucho las reuniones donde nos impartían las orientaciones y me emocionaba el amor que recibía de las personas a las que alfabeticé. Me llamaban maestra y yo era una niña.