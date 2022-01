Refuerzan medidas ante el incremento de COVID-19 en Villa Clara (+Audio) 

Ante el incremento de casos positivos a la COVID-19 en Villa Clara, el Grupo Temporal de Trabajo indicó el reforzamiento de las medidas para el enfrentamiento de la pandemia.

Alberto López Díaz, gobernador de Villa Clara. (Foto: Ajdiaz/CMHW)

Alberto López Díaz, gobernador de la provincia informó que no habrá cierre de la economía, ni de los servicios fundamentales ni del curso escolar.

Medidas Durante la videoconferencia de anoche, la vicegobernadora, Milaxy Sánchez Armas, dio lectura a las nuevas medidas decretadas por el Gobierno de la provincia y aprobadas en el Grupo Temporal de Trabajo de Enfrentamiento a la COVID-19. (Foto: Ajdiaz/CMHW) ♦ Incrementar las acciones de vigilancia a casos sugestivos de la enfermedad a partir del incremento de la pesquisa activa, tanto en la comunidad como en centros laborales y educacionales. ♦ Incremento de la vigilancia a viajeros internacionales que arriben por el aeropuerto internacional Abel Santamaría, con la realización de PCR, y de igual modo, aumentar la vigilancia de estos viajeros en la comunidad. ♦ Aumentar las capacidades de ingreso y aislamiento en las instituciones hospitalarias.

Acelerar el proceso de vacunación en la provincia en aquellas personas que no han completado el esquema, así como la aplicación de la dosis de refuerzo. ♦ Se mantiene la prohibición de entrada de los trabajadores con sintomatología respiratoria a sus centros laborales. ♦ Los centros de expendio de alimentos garantizarán el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y la capacidad de hasta un 50%. ♦ Mantener la prohibición de discotecas, centros nocturnos y recreativos con estructuras de locales cerrados y ventilación artificial. Solo podrán funcionar aquellos locales que garanticen ventilación natural y la distancia establecida entre clientes.

(Osdany Meriño González)