Persiste en Villa Clara elevado riesgo de transmisión de COVID-19 (+Audio)

El grupo temporal provincial para el enfrentamiento al nuevo coronavirus pasa revista al comportamiento de los principales indicadores epidemiológicos en la última semana.

Dra. Gretza Sánchez Padrón, directora de Salud en Villa Clara. (Foto: Beatriz Hernández García)

«El riesgo de transmisión de la enfermedad sigue siendo muy elevado en todos los municipios, aunque los números absolutos hablan de una disminución discreta», aseveró la Dr. Gretza Sánchez, directora de Salud en el territorio, al intervenir en el encuentro.

La especialista insiste, además, en la necesidad de continuar avanzando en el completamiento de los esquemas de vacunación y la aplicación de dosis de refuerzo, una medida que sigue siendo clave para el control del actual rebrote.



A profundizar en la vigilancia y la exigencia sanitarias llamó el gobernador provincial, Alberto López Díaz, en medio del actual contexto sanitario.

Casos autóctonos por municipio Santa Clara (45)

Remedios (21)

Ranchuelo (14)

Camajuaní (11)

Placetas (9)

Sagua la Grande (9)

Cifuentes (8)

Encrucijada (8)

Corralillo (5)

Manicaragua (4)

Caibarién (3)

Santo Domingo (2)

Quemado de Güines (1)

Al cierre del lunes 24 de enero, Villa Clara diagnosticó 142 nuevos casos positivos de COVID-19, de ellos, 2 importados (de Camajuaní) y 140 autóctonos.

Pruebas de PCR procesadas en el Laboratorio de Biología Molecular de la provincia: 855, todas a ciudadanos villaclareños.

La tasa de incidencia de la enfermedad en la provincia es de 277.43 por 100 000 habitantes. Por municipios: Santo Domingo (540.63), Corralillo (539.96), Quemado de Güines (442.37), Cifuentes (440.41), Remedios (396.83), Santa Clara (280.72), Caibarién (243.40), Placetas (226.02), Camajuaní (215.06), Encrucijada (181.35), Manicaragua (162.47), Ranchuelo (152.33) y Sagua la Grande (124.60). (Abel Falcón Curí)