La juventud como guía

Más de 150 jóvenes juristas de todas las provincias del país visitaron lugares emblemáticos de la ciudad de Santa Clara, en saludo al aniversario 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

El recorrido comenzó por la Sala de Historia de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), con una explicación del vicerrector de Extensión Universitaria, Emilio Jesús Viamonte; los muchachos también conocieron de las interioridades de la UCLV como comandancia del Che y de su título de Doctor Honoris Causa en Pedagogía, así como del campus y las áreas científicas de la casa de altos estudios.

Posteriormente, estuvieron en los alrededores de la Loma del Capiro, punto importante en la Batalla de Santa Clara, para llegar al Monumento a la Acción contra el Tren Blindado, lugar significativo dentro de las acciones que condujeron del triunfo revolucionario. Allí se realizó un acto de reconocimiento a los jóvenes presentes.

Humberto López, jurista y presentador de Hacemos Cuba, habló a Vanguardia sobre la importancia del evento: «Este es un encuentro de jueces, y hay que tomar en cuenta que en Cuba los tribunales son una parte importante de ese estado socialista de derecho y de justicia social que la Constitución anuncia desde su Artículo I. No es posible una justicia social sin una justicia judicial eficaz. En este contexto de la guerra no convencional muchos hemos tenido que tomar un papel activo. En este momento los jueces están siendo los más atacados, porque les ha tocado, en nombre del pueblo revolucionario, impartir justicia, no han hecho más que lo que les corresponde a nombre del pueblo de Cuba. Y estar aquí, compartir con ellos y ver que son tan jóvenes y tienen responsabilidades tan importantes en tribunales municipales, provinciales y en el propio tribunal supremo, rebate esa idea de que las nuevas generaciones no están en la batalla. Eso es lo más importante del evento, que se vea que están los más jóvenes en puestos trascendentes para la defensa de la justicia judicial en nuestro país, en apego a la Constitución y las leyes».

Momento del acto realizado en el Sitio Museo Acción contra el Tren Blindado, en Santa Clara. (Foto: Miguel Ernesto Dorta)

Humberto también explicó la importancia de comunicar el derecho, sobre todo en estos tiempos de guerra mediática: «Fue Martí quien definió, de manera medular, que el derecho en los pueblos libres ha de ser popular. No es posible que desde una cultura jurídica escasa todas las transformaciones y los cambios que se están haciendo sean eficaces. Creo que la base fundamental radica en el conocimiento popular, que la inmensa mayoría de los cubanos conozcan cuáles son sus derechos y garantías. Necesitamos que las personas comprendan que se está desarrollando una enorme transformación del ordenamiento jurídico cubano, sin precedentes en la historia del país, desde la Constitución para acá. Pero nada de esto tiene un propósito concreto si el pueblo de Cuba no conoce y no participa de lo que está ocurriendo. Ese es uno de los propósitos también de este encuentro, que los más jóvenes, a través de las nuevas tecnologías y canales, puedan hacer llegar ese conocimiento. Es un contenido muy específico, muy técnico, pero los jóvenes saben digerir eso y comunicarlo de una manera diferente. Por eso es vital el papel que tienen como guías en el lugar en el que residen y trabajan».

Por su parte, Milagros de las Mercedes Santana Pérez aseguró: «Los jóvenes podemos aportar frescura, deseos de hacer y empeño al Sistema de Justicia Cubano. El objetivo final es que la impartición de justicia tenga la eficacia que demanda nuestro pueblo. El principal reto, en ese sentido, es la preparación, el sacrificio del estudio diario para poder estar a la altura del momento», precisó.

«Ha sido un encuentro precioso, interesante y, sobre todo, muy productivo. Era un encuentro necesario para compartir experiencias con otros jóvenes del país, y enriquecer nuestra labor y motivarnos a crecer», expuso la Lic. Patricia Bergolla Peña, presidenta de la Sección de familia del Tribunal Municipal Popular de Mayabeque.

Como parte de las actividades para conmemorar el aniversario 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas, el Buró Nacional de esa organización reconoció con la Moneda Conmemorativa Aniversario 60 de la UJC a siete jóvenes jueces destacados del país. La Condición Aniversario 60 de la UJC fue entregada a todos los jóvenes allí presentes.