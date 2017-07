La tragedia se «hospedó» en el Hotel Comercio de Caibarién (+ Fotos)

Dos trabajadores fallecidos y ocho lesionados fue el saldo de un trágico derrumbe ocurrido en la antigua edificación del Hotel Comercio de Caibarién, Villa Clara, alrededor de las 10:00 de la mañana de este martes 12 de julio, donde se realiza una obra de rehabilitación del inmueble a cargo del Ministerio del Turismo (Mintur).

Perdieron su vida Félix Baloy Morales Domínguez, de 28 años de edad y Dorián Toledo Pascual, de 39, ambos residentes en Caibarién, quienes quedaron atrapados bajo los escombros al desplomarse inesperadamente, en el lateral derecho de la edificación, una pared del segundo nivel y luego el techo del tercer piso.

Toneladas de escombros cayeron sobre los cuerpos de los trabajadores fallecidos. (Foto del autor).

De los lesionados se mantiene en estado crítico Richard López Pérez, de 34 años, y con diagnóstico grave Andrés Estévez, de 51, ambos ingresados en el Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, así como tres en el Hospital General María del Carmen Zozaya, de Cabarién. El resto ya fue dado de alta.

«Todo ocurrió muy rápido», expresó Dagoberto Benítez Ferrín, jefe de la brigada. (Fotos del autor). «Nadie lo esperaba», comentó el obrero Idalberto Meriño Escalona. Rodolfo Álvarez Vega sobrevivió milagrosamente gracias a que lo halaron por un brazo.

La brigada de la Empresa de Construcción del Turismo (Emprestur) la componían quince trabajadores que realizaban labores de escombreo y limpieza dentro del viejo edificio construido en 1918, pues dentro del proyecto de reconstrucción se contempla desmantelarlo internamente y aprovechar su fachada.

Familiares de los fallecidos en espera de los cuerpos de sus seres queridos. (Foto del autor).

Dagoberto Benítez Ferrín, jefe de la brigada, dijo que el desplome los sorprendió sobremanera pues allí se trabaja con cuidado y mucha organización.

«Veníamos limpiando el área y donde se determinaba que no se trabajara, no lo hacíamos. Es una edificación antigua con casi cien años de construida y muy deteriorada. Todo ocurrió muy rápido. Evacuamos a los heridos de inmediato y ayudamos en lo que hiciera falta», dijo.

Félix Baloy Morales, de 28 años de edad, uno de los fallecidos. (Fotocopia del autor).

El obrero Idalberto Meriño Escalona salvó la vida por poco. Mientras ayudaba en las labores de recuperación de los cuerpos de sus compañeros, en conjunto con las Fuerzas Especiales de Rescate y Salvamento del Ministerio del Interior de Villa Clara, relató conmovido:

«Nosotros habíamos merendado y varios nos disponíamos a regresar al trabajo. De pronto, sin tiempo a nada comenzó el estruendo y grité que corrieran rápido. La polvareda nos envolvió y sentí a alguien gritar auxilio; vi a un compañero con la cara muy dañada y lo sacamos de inmediato al igual que otros lesionados.

«Cuando salimos, revisamos a ver quién faltaba y percibimos la ausencia de dos de la brigada. Verificamos que no estaban ni en su casa ni en el hospital, por lo cual se confirmó lo que temíamos. Nadie lo esperaba», expresó.

El pueblo de Caibarién acudió al lugar de los hechos. (Foto del lugar).

Rodolfo Álvarez Vega también sobrevivió milagrosamente gracias a que lo halaron por un brazo, lo que evitó quedar aplastado por la masa de concreto y cabillas.

«Yo estaba merendando y sentí un ruido grande. Alguien me haló fuerte por el brazo, que aún me duele, pero eso me salvó la vida. Aquí nos llevamos muy bien todos, en armonía. Ha sido una tragedia y una pérdida lamentable la vida de esos compañeros», expresó.

Al lugar de la tragedia acudieron Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité Central y primer secretario del PCC en la provincia; autoridades del Partido y el Gobierno de Caibarién, y del Ministerio del Interior.

Los Órganos de Investigación Criminal y Operaciones del Minint de Villa Clara continúan investigando la causa de este lamentable accidente laboral.