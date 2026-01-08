Silvio, la gira y la vivencia en instantáneas

La exposición Carto(foto)grafía de una gira de Silvio. Un mapa hecho de miradas y afectos, del fotógrafo y periodista Kaloian Santos Cabrera dio inicio al XXX Encuentro Nacional de Trovadores Longina en Villa Clara.
La inauguración de la hermosa exposición Carto(foto)grafía de una gira de Silvio. Un mapa hecho de miradas y afectos, del fotógrafo y periodista Kaloian Santos Cabrera fue el preámbulo del XXX Encuentro Nacional de Trovadores Longina, en la Galería Pórtico de la Asociación Hermanos Saíz, en la tarde de este miércoles 7 de enero.
Dieciocho instantáneas de la reciente gira latinoamericana del autor de Ojalá y Óleo de una mujer con sombrero, traslada al espectador a momentos del exitoso periplo. A través de imágenes de Silvio, los músicos y personal técnico que le acompañaron, así como del público se llega a experimentar cierta vivencia y sentir la vibra del magno espectáculo, aún sin haber estado presente.
El autor captó con su lente instantes, expresiones, gestos, sentimientos que surgieron en cada presentación desde la escalinata de la Universidad de La Habana, a finales de septiembre de 2025, y luego por Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo, Lima, Medellín y Cali.
En sus palabras del catálogo expresó: «[...] Estas fotos no quieren ser un registro frío de lo que pasó. No vienen a decir: "fue así y punto". Más bien intentan contar cómo viví, qué imaginé, qué me latió adentro cuando apreté el obturador...y todo aquello que no alcanza a verse»,
Y agregó que las «fotos, humildemente, quieren acompañar, pues no vienen a explicar nada ni a imponer sentidos. Prefieren sentarse al lado y dejar que el tiempo haga lo suyo».
Carto(foto)grafía de una gira de Silvio estará expuesta en la institución hasta el mes de febrero para disfrute de los amantes del buen arte fotográfico y de la trova, en general.