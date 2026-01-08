Silvio, la gira y la vivencia en instantáneas

La inauguración de la hermosa exposición Carto(foto)grafía de una gira de Silvio. Un mapa hecho de miradas y afectos, del fotógrafo y periodista Kaloian Santos Cabrera fue el preámbulo del XXX Encuentro Nacional de Trovadores Longina, en la Galería Pórtico de la Asociación Hermanos Saíz, en la tarde de este miércoles 7 de enero.

Dieciocho instantáneas de la reciente gira latinoamericana del autor de Ojalá y Óleo de una mujer con sombrero, traslada al espectador a momentos del exitoso periplo. A través de imágenes de Silvio, los músicos y personal técnico que le acompañaron, así como del público se llega a experimentar cierta vivencia y sentir la vibra del magno espectáculo, aún sin haber estado presente.

Imagen del público en la gira de Silvio Rodríguez por Latinoamérica. (Foto: Kaloian Santos Cabrera)

El autor captó con su lente instantes, expresiones, gestos, sentimientos que surgieron en cada presentación desde la escalinata de la Universidad de La Habana, a finales de septiembre de 2025, y luego por Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo, Lima, Medellín y Cali.

Instantánea de la exposición Carto(foto)grafía de una gira de Silvio, de Kaloian Santos Cabrera.

En sus palabras del catálogo expresó: «[...] Estas fotos no quieren ser un registro frío de lo que pasó. No vienen a decir: "fue así y punto". Más bien intentan contar cómo viví, qué imaginé, qué me latió adentro cuando apreté el obturador...y todo aquello que no alcanza a verse»,

Y agregó que las «fotos, humildemente, quieren acompañar, pues no vienen a explicar nada ni a imponer sentidos. Prefieren sentarse al lado y dejar que el tiempo haga lo suyo».

A la inauguración de la muestra asistió un numeroso público entre quienes se encontraban trovadores y participantes en el evento Longina. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Carto(foto)grafía de una gira de Silvio estará expuesta en la institución hasta el mes de febrero para disfrute de los amantes del buen arte fotográfico y de la trova, en general.