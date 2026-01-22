Uneac de Villa Clara, venciendo obstáculos con creatividad

El Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) +en Villa Clara realizó el resumen del trabajo realizado durante el año 2025 en la mañana del jueves 22 de enero, en el Foro Agesta de la sede de la organización.

Con la presencia de los presidentes de lás filiales de Artes Plásticas, Cine, Radio y Televisión; Música, Artes Escénicas y Literatura, se analizaron y debatieron temáticas como el chequeo de acuerdos, la cotización, el presupuesto del año 2026, y sobre la Campaña Comunicacional Arte Fiel, por el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y el 65 de la fundación de la Uneac, entre otros asuntos.

(Foto: Francisnet Díaz Rondón)

El encuentro estuvo presidido por Adrián Pastor Quesada, funcionario del Departamento Ideológico del PCC Provincial; Serguey Pérez Pérez, director de Cultura en Villa Clara, y Ricardo Riverón Rojas, presidente de la Uneac en el territorio, quien dio lectura al informe de la presidencia.

A pesar de las dificultades que enfrentó la organización en cuanto a las finanzas, escasez de recursos, alza de precios, entre otros obstáculos, se llevaron a cabo las actividades, eventos e iniciativas planificadas.

Cabe resaltar que las acciones surgidas del talento y maestría de sus protagonistas se desarrollaron durante el 2025 a través de una programación de formatos renovados, que abogó por la interdisciplinariedad y la mayor convocatoria de público posible.

El teatrista y músico Wilfredo Rodríguez llamó a acercar más a la Uneac a la enseñanza artística. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

La inauguración de la Sala de Documentación Tony Pérez en el mes de marzo, constituyó uno de los proyectos más novedosos de los emprendidos por la Uneac en el año recién concluido. El local cuenta con cientos de miles de archivos de filmes, música, libros, revistas, diccionarios, pinacoteca y un amplio repertorio martiano con el objetivo de prestar servicios a investigadores, estudiantes y todos los interesados en ampliar o profundizar sus conocimientos.

El locutor y narrador Samuel Urquía, señaló ser más exigentes con los miembros que no cumplan con sus deberes. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

El teatrista y músico Wilfredo Rodríguez, al frente de la filial de Artes Escénicas, exhortó a vincular más la Uneac a la enseñanza artística para que las nuevas generaciones se acerquen y se retroalimenten con la vanguardia de la cultura; mientras el locutor y narrador Samuel Urquía, presidente de la filial de Cine, Radio y Televisión, llamó a ser más exigentes con la membresía de la Uneac y analizar con seriedad a quienes no cumplan con sus deberes para con la organización.

Por su parte, el poeta y escritor Jorge Luis Mederos (Veleta), de la filial de Literatura, señaló la problemática que padecen los creadores con el pago de los trabajos y servicios realizados en la cuenta fiscal. Explicó que no hay claridad o precisión de cuándo se deposita el dinero en las tarjetas ni se conoce siquiera de cuál entidad proviene.

El escritor Jorge Luis Mederos (Veleta) fue reconocido por su labor al frente de la filial de Literatura durante el 2025. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

El presidente de la Uneac villaclareña, Riverón Rojas, abogó por el crecimiento de las filas, pero no de manera arbitraria, sino con personas con mucho talento, joven y comprometida.

Al concluir el encuentro, el Comité Provincial reconoció a los presidentes de filiales más sobresalientes en el 2025. Ellos fueron Wilfredo Rodríguez, Samuel Urquía y Jorge Luis Mederos, quienes recibieron las felicitaciones de todos los presentes.