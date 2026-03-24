Felicita Díaz-Canel al maestro villaclareño de la radio José Gabriel Ramírez Cal

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, envió hoy una carta de felicitación al Premio Nacional de la Radio José Gabriel Ramírez Cal, con motivo de su cumpleaños 82 y la presentación del libro La Historia de la Radio en el Centro de Cuba, de su autoría.

(Foto: Tomada de Internet)

La misiva fue entregada por el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, durante la presentación del texto, realizada en el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello Vidaurreta.

Díaz-Canel ponderó, además, los aportes del reconocido locutor de la región central del país por más de 60 años a las tradicionales parrandas de Camajuaní, su pueblo natal, que avalaron el merecimiento del premio Memoria Viva 2025, otorgado por el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.