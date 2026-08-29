Regresó la Feria del Libro a Santa Clara

Por estos días, la urbe santaclareña acoge uno de los eventos culturales más importantes del país. La 34 Feria Internacional del Libro, dedicada al Centenario de Fidel, hizo escala en la ciudad con un amplio programa artístico-cultural que vincula la promoción literaria con otras manifestaciones del arte.

Convocada por el Centro Provincial del Libro y la Literatura, lapresente edición de la Feria en esta central geografía tiene como presidente de honor al escritor villaclareño Alberto Rodríguez Copa. Además, cuenta con invitados como Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, y los escritores Enrique Ubieta, Amador Hernández, José Luis Santos, Ariel Fonseca, Rafael González, entre otros.

La cita, inaugurada este jueves 27 de agosto, se extenderá hasta el domingo 30 con actividades en distintas locaciones. Coloquios, eventos teóricos, presentaciones de libros y entregas de diversos reconocimientos a personalidades asociadas al libro y la literatura conforman el cronograma, que tendrá como escenario a varios sitios de la ciudad.

El programa principal se desarrolla en la sala Alejandro García Caturla de la Biblioteca Provincial Martí, mientras que el programa literario sesiona en el Centro de Promoción para la Cultura Latinoamericana.

Por otra parte, el Café Literario acoge el programa juvenil, mientras que en la casa de la cultura Juan Marinello radica la sede del programa Tesoro de papel, destinado a los más pequeños de casa.

La fiesta del libro comprende, también, otros programas como el de la Uneac, e incluye en la planificación actividades en hospitales, centros penitenciarios y comunidades.

Editoriales nacionales y territoriales confluyen en la oferta de ejemplares. Las novedades impresas y digitales pueden adquirirse en moneda nacional y a través de las diferentes pasarelas electrónicas de pago.

Entre las presentaciones de la Feria en Santa Clara destacan el título Con Fidel la villa fue más clara, de José Antonio Fulgueiras, a cargo de Ricardo Riverón, presidente de la Uneac en Villa Clara (sábado 29 a las 2:00 p. m. en la sala Caturla), y la novela El mercado de la memoria, de la autoría de Enrique Sacerio Garí, con Miguel Castiñeira como presentador (29 de agosto a las 2:00 p. m. en el Centro de Promoción para la Cultura Latinoamericana).

Dentro del programa Cuba Digital se insertará la presentación de Crónicas remedianas: gentes y sucesos de una villa cubana, por Mauricio Escuela, el propio autor del volumen (sábado 29 a las 3:00 p. m. en el Centro de Promoción de Arte y Literatura Sigfredo Ariel).

Mañana domingo, a las 10:00 de la mañana, se presentará el libro El mejor lugar del mundo, de Abdel Soto y el público también podrá disfrutar de escenas de la obra teatral del mismo nombre, protagonizada por el Guiñol de Santa Clara. La actividad contará con la participación de la trovadora Yeni Turiño.

Durante la jornada de clausura se efectuarán los conciertos de Son Aché (5:00 p. m.), Clan Pututi (9:00 p. m.) y Orquesta La Hermandad (10:00 p. m.) en el Parque Vidal, como parte del programa artístico del evento.

Una vez más, la ciudad de Marta y el Che cede sus espacios al gran festejo que va más allá de las letras, a esa Feria que apuesta por el pensamieto crítico y la riqueza cultural.