Como un reconocimiento por el aporte extraordinario al desarrollo de la cultura cubana del «creador de una obra colosal arraigada en la ética, los valores, la espiritualidad de la historia patria que viene desde José Martí hasta Fidel y que reafirma el espíritu de todo un pueblo en revolución, las mejores raíces de la América nuestra y del humanismo universal» le fue conferida a Silvio Rodríguez la Orden José Martí.

La más alta distinción que se otorga en Cuba la recibió este sábado en el Palacio de la Revolución, de manos de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República. En la ocasión, le fueron transmitidos, además, la felicitación y el «fuerte abrazo» del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Como un «hacedor de canciones de la historia musical contemporánea del más alto vuelo», que expresa en su poética no solo las esencias de los grandes acontecimientos, sino igualmente los sueños y sentimientos más íntimos del ser humano, cuya voz representa un despertar del pensamiento independentista de los pueblos, fue calificado el autor de Pequeña serenata diurna.

En las palabras leídas por el general de división José Amado Ricardo Guerra, miembro del Buró Político y secretario del Consejo de Ministros, que fundamentan la entrega de la Orden –otorgada por decreto presidencial– se resaltó que Silvio «ha estado presente y ha sido protagonista de momentos trascendentales de la historia de la Revolución».

Su música ha inspirado a generaciones en el quehacer creador de nuestra nación –trascendió–; y «su obra se ha convertido en un patrimonio cultural vivo y atraviesa fronteras geográficas, generacionales e ideológicas, consolidándolo como una de las figuras más influyentes de la canción de autor en lengua española y un referente ético y estético a escala global».

Al hacer uso de la palabra, Silvio se refirió a la presencia de Martí en su infancia, en la que este le brindó las primeras nociones de patria, amor y poesía: «Martí fue un mortal extraordinario por su inteligencia, su sensibilidad, su capacidad de trabajo y luego por su suerte. Su vida pudo ser bien diferente, pero se impuso su mirada crítica y autocrítica, lo que lo llevó a dedicarse en cuerpo y alma al mejoramiento humano».

Acepto este honor no por mí, sino por toda la trova cubana, aseguró, y en su nombre, «como estoy seguro hubiera hecho cualquier otro trovador. Gracias a los que piensan que merecemos esta distinción». (Yailén Delgado Castro)