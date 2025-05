Fidel: “Lo que he podido aprender se lo debo fundamentalmente a mi madre”

En saludo al Día de las Madres, Cubadebate y el Sitio Fidel Soldado de las Ideas se complacen en rendir homenaje a Lina Ruz González, madre de Fidel.

Conocida por su firmeza de principios y su carácter fuerte, Lina fue una figura clave en la educación y formación de valores del Comandante en Jefe, contribuyendo significativamente a su conciencia política.

En este día especial, compartimos con nuestros lectores una emotiva carta que Fidel escribió a su madre desde la Sierra Maestra en agosto de 1958. Además, recordamos las conmovedoras palabras que él le dedicara en 2003 durante su visita a su casa natal en Birán, momentos que reflejan el profundo respeto y amor que siempre sintió por ella.

Carta a su madre el 24 de agosto de 1958

Querida Madre:

Recibí con mucha alegría tu carta y considero una gran cosa la oportunidad de enviarte estas líneas. Seré breve porque sobre las cosas que podría hablarte habría que escribir mucho o no escribir nada. Tiempo habrá cuando concluya la guerra.

Estoy bien de salud como nunca lo había estado y Raúl lo mismo. Yo puedo comunicarme con él por radio cada vez que quiera, y todo marcha bien.

Sabía ya que Ramón estaba en España y también el viaje de Agustinita. Algún día la familia volverá a reunirse. Puedes mandarme noticias por esta vía y recibir cartas mías con frecuencia.

Muchos recuerdos a todos los buenos amigos que no menciono pero a los que siempre recuerdo y recibe tú muchos besos de tu hijo,

Fidel.

24/08/1958

En septiembre de 2003, durante la visita del Comandante en Jefe a su casa natal en Birán, expresó:

“Mi madre no pudo estudiar, pero se decidió siempre porque sus hijos estudiaran. Gracias a ella, en medio de grandes dificultades, yo pude estudiar. Lo que he podido aprender, conocer y tratar de transmitir a los demás, si algo he podido hacer, muy modesto, porque nunca nadie tendría derecho a sentirse satisfecho de lo que ha hecho, se lo debo fundamentalmente a mi madre”. (Equipo Editorial Sitio Fidel Soldado de las Ideas)