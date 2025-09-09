Díaz-Canel en la Patria, tras gira oficial por países asiáticos

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez llegó este 9 de septiembre a la Patria tras la gira oficial efectuada por los países de Vietnam, China y Laos.

En su cuenta de X el mandatario expresó: «Ya estamos en la Patria. Agradecemos a los hermanos de Vietnam, China y Laos por el cariño, la solidaridad y la hospitalidad con que nos recibieron».

A su vez informó que se seguirá trabajando en la concreción de todo lo acordado para el bienestar de las naciones con el apoyo siempre de Cuba.

El jefe de Estado fue recibido por Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, y por el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, en el aeropuerto internacional José Martí, de La Habana.

Junto con el presidente formaron parte de la delegación cubana el canciller, Bruno Rodríguez Parrilla; el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera; y el integrante del Comité Central del PCC y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales, Emilio Lozada García.

También los acompañaron los titulares de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga; de Agricultura, Ydael Pérez Brito; la Presidenta del Grupo Empresarial Biocubafarma, Mayda Mauri Pérez; además de otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores