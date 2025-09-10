Cuba, la tendencia más bonita en redes sociales en Vietnam

Según el más reciente reporte de esa entidad, hasta las 20:00 (hora local) de este martes se recibieron en la cuenta bancaria habilitada para tales efectos dos millones siete mil 375 aportes por un monto total de 410 mil 600 millones de VND (alrededor de 15 millones y medio de dólares).

Estos gestos no son solo una demostración de respaldo al pueblo cubano, sino también una prueba vívida da la unidad, amistad mutua y fidelidad que une a ambos países, reflejó en su página de Facebook la organización social humanitaria.

La propia entidad subrayó que “cada transferencia de amor repercutió para alcanzar estos números tan reconfortantes” y en un post por separado afirmó que “el viaje continúa: que Cuba sienta claramente la amistad de Vietnam”.

Con el propósito de recaudar 65 mil millones de dongs (dos millones 470 mil dólares), la campaña comenzó el 13 de agosto último, en ocasión del 99 cumpleaños del Comandante en Jefe Fidel Castro y en el contexto del Año de la Amistad Vietnam-Cuba y el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Sin embargo, apenas 30 horas después de iniciada alcanzó la meta propuesta inicialmente.

De acuerdo con el presidente a.i, de la Cruz Roja de Vietnam, Nguyen Hai Anh, esta es la primera vez que una campaña internacional impulsada por la Cruz Roja de Vietnam alcanza tal magnitud, tanto en términos de fondos recaudados como en número de participantes, en un período de tiempo tan corto.

La información transparente y oportuna sobre los montos, el número de donantes y la colaboración activa de los medios de comunicación nacionales y locales, así como de las plataformas digitales (en vietnamita, español e inglés), han sido clave para la amplia difusión del programa, indicó al respecto la agencia de noticias VNA.

En la ceremonia de lanzamiento de la campaña el miembro del Buró Político del Partido Comunista (PCV) y presidente del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, subrayó que esta acción demuestra la tradición de humanidad del pueblo vietnamita y la profunda amistad existente entre los pueblos de ambas naciones.

El programa no solo busca brindar apoyo material para superar las dificultades inmediatas por las que atraviesa Cuba, sino también difundir con fuerza un mensaje de empatía y solidaridad internacional, señaló Van Chien y reiteró que, en cualquier circunstancia, el pueblo vietnamita siempre está junto al pueblo cubano.

Esta –remarcó- es una conexión tradicional de afecto que se extiende por 65 años y en la cual “el cariño fraternal ha superado todas las distancias geográficas y las condiciones económicas para convertirse en un valor espiritual perdurable”. (oda/mpm)