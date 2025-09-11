El Ministerio de Energía y Minas anunció mediante su cuenta oficial en X que ha quedado restablecida la conexión eléctrica nacional. Todas las provincias ya están enlazadas al SEN, precisa el tuit.

Ya está restablecido el Sistema Eléctrico Nacional 🇨🇺 — Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 11, 2025

Este proceso se produce luego de la conexión paulatina durante la jornada matutina de hoy de los territorios que no se habían podido enlazar al sistema: Santiago de Cuba, Artemisa, Granma, Pinar del Río y Guantánamo.

De acuerdo con los partes que se han dado el país logró pasar de cero MW a más de 100 MW en las últimas 24 horas.

A cuadros y trabajadores de @EnergiaMinasCub y de @OSDE_UNE, nuestro reconocimiento por el récord en la recuperación del SEN y por su heroico enfrentamiento cotidiano a los desafíos de plantas envejecidas y golpeadas por la persecución energética y financiera del #Bloqueo. pic.twitter.com/FfxJJxSW3w — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 11, 2025

Al respecto, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez resaltó, mediante su cuenta en X, la entrega de los trabajadores eléctricos para enfrentar las complejidades de unidades envejecidas y víctimas de las consecuencias del bloqueo genocida hacia Cuba. (Redacción Digital)