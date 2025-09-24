Consejo de Estado examinó implementación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía

Sobre las acciones desarrolladas desde el último Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) hasta la fecha, como parte de la implementación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, informó este miércoles el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en la sesión del Consejo de Estado, encabezada por el presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández.

En la última etapa de trabajo se precisó el alcance de los diez objetivos generales y se actualizó el cronograma de implementación de los objetivos específicos y las acciones para los meses de septiembre a diciembre, refirió el Jefe de Gobierno cubano.

Mencionó que fueron aprobados el modelo global y las directivas para la elaboración del Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado para 2026, y se ha avanzado en el proceso de actualización y certificación de las estrategias de desarrollo municipales; al tiempo que refirió que se realizarán reuniones con todos los consejos provinciales durante los meses de octubre y noviembre, para chequear su implementación.

Marrero Cruz destacó que se concluyó la propuesta actualizada del Programa de Gobierno, incluida la versión pública, en cumplimiento de las sugerencias efectuadas en el debate de este tema en la sesión de julio del Parlamento cubano.

Respecto a las más de 70 propuestas recibidas por parte de los diputados en la pasada sesión de la ANPP, como parte del debate de la evaluación del cumplimiento e impacto del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, dijo que todas han sido oportunamente valoradas, y está prevista una reunión de intercambio con estos diputados, de conjunto con la comisión parlamentaria de Asuntos Económicos, con vistas a continuar fortaleciendo, con el aporte colectivo, este importante programa.

Posteriormente, los miembros del Consejo de Estado analizaron el cumplimiento de las medidas derivadas del ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria y de la Ley de Pesca. El ministro del sector, Alberto López Díaz, informó que –tras este proceso– fueron realizadas 12 recomendaciones al organismo, de las cuales emanaron 71 medidas identificadas por las diferentes estructuras subordinadas y adscritas al Ministerio; y detalló las acciones ejecutadas como parte de la implementación de la legislación pesquera.

En tanto, Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria del Legislativo cubano, compartió las acciones de las comisiones parlamentarias vinculadas con este tema.

En la sesión ordinaria del Consejo de Estado se aprobó el decreto ley Reglamento de la Ley 170 del Sistema de Títulos Honoríficos y Condecoraciones de la República de Cuba. El titular del Ministerio de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, explicó que esta propuesta establece las regulaciones que complementan la referida disposición normativa en lo que respecta a su organización, las denominaciones, características de cada título honorífico o condecoración, facultades de sus autoridades, entre otros aspectos.

Los integrantes de este órgano evaluaron también el estado de publicación de las leyes aprobadas por la ANPP en su IX y X legislaturas, y sus disposiciones complementarias, y chequearon los acuerdos adoptados por el Consejo de Estado en sus reuniones previas. (Enrique Moreno Gimeranez)