Cuba y Vietnam siguen estrechando sus vínculos

Genuina expresión de los históricos vínculos de hermandad y solidaridad entre Cuba y Vietnam, basados en el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el líder vietnamita Ho Chi Minh, resultó el encuentro entre el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y el presidente de la República Socialista de Vietnam, Luong Cuong.

Lazo Hernández trasladó al Jefe de Estado vietnamita fraternales saludos del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; al tiempo que rei­teró la solidaridad de Cuba con el pueblo, la Asamblea Nacional y demás autoridades del hermano país asiático, ante los daños ocasionados por el tifón Bualoi, y expresó las más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas de este evento meteorológico.

Además, agradeció el apoyo invariable de esa nación en la lucha por el fin del bloqueo económico y por la exclusión de Cuba de la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.

Por su parte, el mandatario vietnamita ratificó su convicción de que esta visita oficial de Esteban Lazo, para copresidir la Segunda Sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria, contribuirá a consolidar la solidaridad, la amistad especial y la cooperación integral en áreas de interés mutuo; en correspondencia con los vínculos históricos entre Vietnam y Cuba, y en el contexto del aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Asimismo, trasladó entrañables saludos a las autoridades cubanas.

Posteriormente, Esteban Lazo fue recibido por su homólogo, Tran Thanh Man, en la sede de la Asamblea Nacional de Vietnam. Ambas partes resaltaron la relevancia de la Segunda Sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria como mecanismo que refuerza la contribución de las respectivas asambleas nacionales al seguimiento e impulso de la cooperación integral y las relaciones económicas entre los dos países, hecho que constituye, además, el motivo de la estancia de Lazo en el hermano país. (Enrique Moreno Gimeranez)