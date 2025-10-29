Consejo de Defensa Nacional realiza evaluación preliminar de daños por el huracán Melisa

Desde el Consejo de Defensa Nacional se informó que los órganos de trabajo político-ideológico y del Partido han cumplido cabalmente lo concebido en los planes de enfrentamiento a desastres desde que se decretó la fase informativa, enriqueciendo su labor con los aportes de los presidentes de los consejos de defensa provinciales.

Al respecto, el secretario de Organización del CCPCC, Roberto Morales Ojeda, destacó el trabajo cohesionado y la solidaridad del pueblo, evidenciado en que más del 95% de las personas que requirieron protección fueron acogidas en casas de familias y viviendas de otros compañeros. Esta acción constituye una muestra tangible del principio de priorizar la vida humana y los valores de colaboración y unidad que rigen en la sociedad.

Morales Ojeda reconoció la participación activa de todos los cuadros integrantes de los consejos de defensa a lo largo del país, con una mención especial a los Grupos de Trabajo Político-Ideológico a nivel de provincia, municipio y zona. La movilización se extendió incluso a quienes no forman parte de estas estructuras, reforzando el trabajo comunitario y la movilización consciente de la población a partir de la percepción de riesgo creada.

El papel de la comunicación fue vital, utilizándose todas las vías concebidas: desde el trabajo persona a persona, casa a casa y barrio a barrio, hasta el uso de la televisión, la radio y las plataformas digitales.

El dirigente partidista resaltó la labor de comunicadores comunitarios y corresponsales, como el ejemplo de Guamá, capaces de trasladar información veraz y oportuna en tiempo real.

Esta labor fue complementada por periodistas, directores de medios y cibercombatientes, que se convirtieron en influenciadores clave, trasladando información a través de diversos canales como YouTube. Medios nacionales convertidos en multimedia, como Cubadebate, fueron referentes.

Próximos pasos y llamado a la acción

Para la fase de recuperación en las provincias afectadas, el secretario de Organización del CCPCC enfatizó en la necesidad de mantener una información sistemática a la población, especialmente ante las afectaciones eléctricas previstas que pueden limitar los repetidores.

Se insta a implementar puntos comunitarios con sistemas de audio, televisión y radio que permitan mantener el flujo informativo.

Se convoca a la movilización de todo el pueblo, con un papel protagónico de los jóvenes, para participar en el proceso de recuperación. Paralelamente, se subraya la importancia del control popular para garantizar que los recursos destinados a la recuperación lleguen a su destino previsto y se ejecuten con la calidad requerida, sin sustituir la responsabilidad institucional pero actuando como un vigilante colectivo.

La confianza expresada por la población en las redes sociales hacia el Partido y sus instituciones se valora como un reflejo de la efectividad del trabajo desplegado durante esta etapa crítica.

Presidente del INRH destaca efectividad de las medidas de gestión

El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INRH), Antonio Rodríguez, actualizó la situación de los embalses en el país, destacando el impacto positivo de las recientes lluvias y la efectividad de las medidas de gestión.

Rodríguez enfatizó que, en primer lugar, el reconocimiento debe ser para los diseñadores y constructores de las obras hidráulicas.

Gracias a estas infraestructuras, se han logrado almacenar 657 millones de metros cúbicos de agua que, de otro modo, hubieran causado inundaciones significativas y se habrían perdido en el mar. Puntualizó que, por ejemplo, una presa que por sí sola retuvo 77 millones de metros cúbicos.

Un segundo elemento distintivo fue la precisión de los pronósticos del Instituto de Meteorología, los cuales fueron esenciales para la toma de decisiones. Las predicciones de entre 400 y 500 milímetros de lluvia coincidieron con lo sucedido. Asimismo, fue crucial la coordinación con los Consejos de Defensa para la operación segura de los embalses, como el caso del Faustino Pérez, el cual fue desembalsado sin provocar problemas y ya recuperó su capacidad.

Respecto al balance hídrico, el Presidente del INRH señaló que se pronosticaba un incremento de 733 millones de metros cúbicos en los embalses y, hasta la fecha, se han captado 657 millones, por lo que se confía en alcanzar la cifra prevista.

Este evento ha permitido superar la intensa sequía que hasta el 25 de septiembre afectaba a 956 000 personas. La situación más crítica, en Santiago de Cuba, ha quedado resuelta, con todas sus presas de abasto vertiendo y con agua asegurada, lo que incluso permitirá redistribuir recursos energéticos.

Las lluvias han sido excepcionales, superando los promedios históricos. En Santiago de Cuba cayeron 145 milímetros en un lapso corto, representando el 81% de la media mensual, pero en el acumulado del mes la provincia alcanzó el 172% de su promedio.

Holguín, por su parte, llegó al 237% de su media mensual. La presa Gilbert, que presentaba la situación más compleja, se llenó completamente, asegurando el abasto para la ciudad y para el sur de Guantánamo.

Finalmente, Rodríguez informó que se mantiene el monitoreo de todos los escurrimientos y que ya están listas las brigadas para reubicar los más de 144 equipos que fueron evacuados.