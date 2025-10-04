Obras Escogidas de Raúl: lealtad, entereza revolucionaria y sensibilidad

Una colección de libros extraordinaria, que contiene muchos y valiosos documentos, varios de ellos inéditos, del líder al frente de la Revolución Cubana, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, se presentó en la mañana de este viernes, en el Memorial José Martí.

Más que un texto, las Obras Escogidas de Raúl Castro Ruz son una guía ética de conducta revolucionaria desde sus primeras páginas, significó Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, quien tuvo a su cargo la presentación.

Fue un momento de especiales emociones, al cual asistieron el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto al Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, miembros del Buró Político y del Secretariado del Comité Central, dirigentes del Gobierno y el Estado, así como representantes de organizaciones juveniles y de masas, instituciones culturales, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, y trabajadores que participaron en la edición.

Tras agradecer la presencia del compañero Hua Xin, embajador de China en nuestro país, y la valiosa contribución del Partido Comunista y el Gobierno de esa nación, al donar 3 000 colecciones para el conocimiento y uso por parte de nuestro pueblo, Prieto Jiménez consideró que en cada una de las páginas se puede apreciar no solo la historia de la Revolución Cubana, sino, además, las dotes de Raúl como organizador y educador incansable, así como su capacidad extraordinaria para defender a Cuba en los foros internacionales.

Con prólogo de Díaz-Canel, la obra fue compilada por Ediciones Celia, la conforman nueve tomos; y –tal como recordó en la presentación la subdirectora de la Oficina de Asuntos Históricos, Daily Sánchez Lemus– comenzó a gestarse poco más de cuatro años atrás en esa institución.

Estas obras, «imprescindibles para quienes tenemos la responsabilidad de que la Revolución siga fiel al legado de sus mejores hijos», refirió, forman parte del movimiento político que vive nuestro país en torno al centenario de Fidel y al cumpleaños 95 de Raúl, en 2026.

Son más de 500 documentos y de 5 000 páginas –detalló– que se enriquecen con notas a pie de página, y un índice analítico en cada uno de los tomos. De igual forma, a tono con las nuevas posibilidades de las tecnologías, cada volumen posee un código qr que remite a imágenes de Raúl en la etapa correspondiente, un trabajo que se realizó con la ayuda de Ideas Multimedios.

También es posible acceder a una versión digital de la colección en los sitios web del Partido y medios de prensa del país. (Yaima Puig Meneses)