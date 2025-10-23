Aviso de DE CICLÓN TROPICAL No.5. Tormenta tropical Melissa

Durante las últimas horas la tormenta tropical Melissa ha mostrado poco cambio sobre aguas del mar Caribe, moviéndose lentamente al oeste-noroeste, con ligeras fluctuaciones en su velocidad de traslación, que ahora es de 6 kilómetros por hora. A las seis de la mañana su región central se estimó en los 15.0 grados de latitud Norte y los 75.0 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 370 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica. Melissa continúa con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central ascendió a 1002 hectoPascal.



En las próximas veinticuatro horas este sistema mantendrá similar velocidad de traslación, inclinando gradualmente su trayectoria al noroeste y luego al norte. La tormenta tropical Melissa se mantendrá con poco movimiento durante los próximos días sobre el mar Caribe central, al sur de las Antillas Mayores. Las condiciones oceánicas y atmosféricas serán favorables para su gradual intensificación.



Dada la posición actual, su lento movimiento sobre las aguas cálidas del mar Caribe y la época del año, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, que representa un peligro potencial para nuestra área geográfica.



El próximo aviso de ciclón tropical relacionado con este sistema se emitirá a las seis de la tarde de hoy jueves.(Centro de Pronóstico , Instituo de Meteorolóco de la República de Cuba)