Melissa con lento movimiento en el mar Caribe central

Aviso de ciclón tropical no. 8

Tormenta tropical Melissa

Centro de Pronósticos, Insmet

Fecha: 24 de octubre de 2025. Hora: 6:00 p. m.

La tormenta tropical Melissa durante el día de hoy se ha mantenido con lento movimiento sobre el mar Caribe central, mostrando una mejor organización y un ligero incremento en su intensidad. Sus vientos máximos sostenidos han ascendido hasta 100 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión mínima central ha descendido hasta 995 hectoPascal.

A las seis de la tarde de hoy, la región central de Melissa se estimó en los 16.0 grados de latitud Norte y los 74.3 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 345 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica. Se mueve lentamente, ahora con un rumbo próximo al norte y una velocidad de traslación de 4 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas la tormenta tropical Melissa inclinará gradualmente su trayectoria hacia el oeste, desplazándose lentamente por los mares al sur de Jamaica. Se prevé que el sistema continúe ganando en organización e intensidad, llegando a convertirse en un huracán durante este fin de semana.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, pues el mismo representa un peligro potencial para el territorio cubano.

El próximo aviso de ciclón tropical sobre la tormenta tropical Melissa se emitirá a las seis de la mañana del sábado.